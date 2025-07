Grigor Dimitrov avvisa Jannik Sinner: “Sto giocando molto bene, è una sfida per mettermi alla prova”

Diversi problemi fisici avevano accompagnato Grigor Dimitrov in questa stagione. Non è un caso che sia agli Australian Open che al Roland Garros il talentuoso giocatore bulgaro sia stato costretto ad alzare bandiera bianca prima del tempo. Una preparazione, in funzione di Wimbledon, per provare a tamponare certe criticità e magari anche conviverci, nella consapevolezza di essere entrato in una fase diversa della propria carriera.

A Wimbledon si è visto, finora, un Dimitrov brillante, concedere solo un set nel secondo turno al francese Corentin Moutet e prevalere abbastanza nettamente nell’ultimo incontro con l’austriaco Sebastian Ofner per 6-3 6-4 7-6 (0). In conferenza stampa si è presentato, quindi, particolarmente soddisfatto e, alla domanda sulla percentuale di forma che sente di attribuirsi, ha risposto: “Non voglio dare un numero perché le cose cambiano ogni giorno. Non voglio dire che sono a un certo livello. Al momento mi sento molto bene. Non ho alcun dolore. Ho lavorato molto prima dell’inizio del torneo. Nel complesso, ogni giorno è stato positivo”, le parole del bulgaro.

“Sento che sto costruendo su questo, il che mi rende, credo, non solo felice, ma anche eccitato per quello che verrà. Alcuni giorni è inevitabile perché ti svegli e senti qualcosa, ma è anche un punto in cui sto entrando nella mia carriera e devo accettare il fatto che ci sarà qualcosa ogni giorno. Quindi ci convivo e mi va bene così. Finché sono andato al lavoro, alla partita, al torneo di tennis, o qualsiasi cosa sia, e ho dato il 100 per cento di me stesso, allora ho fatto il mio dovere“, ha sottolineato.

In vista della sfida contro Jannik Sinner negli ottavi di finale dei Championships, ha aggiunto: “La interpreterò come una sfida per mettere alla prova le mie capacità. Jannik è un giocatore che ha come punto di forza la consistenza e non è certo poco, anzi…Darò quello che ho e poi vedremo“.