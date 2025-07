Griglia di partenza Superbike, GP Ungheria 2025: Razgatlioglu in pole, Bulega deve rimontare

Toprak Razgatlioglu si conferma in stato di grazia e domina le qualifiche sul Balaton Park Circuit, firmando il miglior tempo assoluto del weekend in 1’38″357 e conquistando la Superpole per il Gran Premio d’Ungheria 2025, ottavo round stagionale del Mondiale Superbike. Quarta pole dell’anno per il turco della BMW, favorito d’obbligo a questo punto anche in vista delle tre gare previste sul nuovo tracciato magiaro.

Il leader del campionato ha preceduto di quasi mezzo secondo il britannico Sam Lowes (Ducati) e l’italiano Andrea Locatelli (Yamaha), che completeranno la prima fila in griglia per gara-1 e anche nella Superpole Race di domattina. Quarta piazza con la Ducati ufficiale per Nicolò Bulega, a 612 millesimi dall’avversario diretto per il titolo iridato chiamato dunque ad una grande impresa per insidiare Razgatlioglu. Da segnalare in chiave azzurra anche il quinto posto di Danilo Petrucci e l’ottavo di Andrea Iannone.

Di seguito la griglia di partenza del Gran Premio d’Ungheria 2025 di Superbike, in base ai risultati della Superpole.

GRIGLIA DI PARTENZA GP UNGHERIA 2025 SUPERBIKE

1 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1’38.357 7 149,151 279,1

2 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1’38.834 0.477 0.477 7 148,431 275,5

3 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1’38.843 0.486 0.009 7 148,417 275,5

4 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’38.969 0.612 0.126 6 148,228 277,6

5 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1’39.080 0.723 0.111 6 148,062 278,4

6 7 I. LECUONA ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1’39.130 0.773 0.050 7 147,987 272,0

7 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’39.266 0.909 0.136 7 147,785 282,0

8 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 1’39.308 0.951 0.042 7 147,722 280,5

9 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1’39.350 0.993 0.042 6 147,660 277,6

10 65 J. REA GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1’39.375 1.018 0.025 7 147,623 274,8

11 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’39.437 1.080 0.062 7 147,531 273,4

12 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1’39.454 1.097 0.017 6 147,505 273,4

13 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’39.509 1.152 0.055 7 147,424 277,6

14 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 1’39.665 1.308 0.156 6 147,193 273,4

15 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’39.671 1.314 0.006 7 147,184 272,0

16 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1’39.781 1.424 0.110 7 147,022 277,6

17 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1’39.827 1.470 0.046 6 146,954 276,9

18 53 T. RABAT ESP PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1’40.114 1.757 0.287 4 146,533 273,4

19 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1’40.150 1.793 0.036 7 146,480 279,1

20 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1’40.188 1.831 0.038 6 146,425 274,8

21 95 T. MACKENZIE GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 1’40.361 2.004 0.173 7 146,172 279,8

22 12 M. RINALDI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’40.751 2.394 0.390 7 145,606 274,8

23 21 Z. ZAIDI MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1’41.868 3.511 1.117 7 144,010 270,7