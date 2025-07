Gregorio Paltrinieri non nuoterà ai Mondiali in vasca: l’esito degli esami medici e il programma a Singapore

Gregorio Paltrinieri ha conquistato la medaglia d’argento nella 10 km ai Mondiali di nuoto di fondo nonostante un infortunio al dito accusato nelle battute iniziali della gara andata in scena a Singapore. Il 30enne ha stretto i denti nonostante il dolore ed è riuscito a salire sul secondo gradino del podio, ma purtroppo gli esami medici condotti nelle ultime ore hanno portato a una sgradita diagnosi: microfrattura all’anulare.

L’azzurro ha comunque deciso di prosegue l’avventura nella rassegna iridata e stanotte tornerà in acqua per cimentarsi sui 5 km, mentre nel weekend sono previste la 3 km knockout sprint e la staffetta 4×1500. Il carpigiano ha però annunciato che una volta terminate le competizioni in acque libere tornerà a casa e non disputare le gare in vasca: niente Mondiali di nuoto per il 30enne, che non avrebbe potuto usare il taping in corsia.

Nel comunicato stampa si legge che “Gregorio Paltrinieri è stato sottoposto a una radiografia che ha evidenziato il distacco di un piccolo frammento osseo all’inserzione del tendine estensore della terza falange del quarto dito della mano sinistra. Parteciperà alla 5 km con l’ausilio di un taping di protezione dell’articolazione interfalangea. La situazione continuerà ad essere monitorata quotidianamente. Paltrinieri è anche iscritto alla 3 km knockout sprint e alla 4x1500m mixed e al termine delle prove in acque libere rientrerà in Italia“.