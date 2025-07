Gregorio Paltrinieri: “La 3 km Knockout non mi piace, si allontana da quello che è il nuoto di fondo”

Gregorio Paltrinieri ha concluso al quarto posto la 3 km Knockout dei Mondiali 2025 di nuoto di fondo. Nelle acque libere dell’isola di Sentosa (Singapore), il campione carpigiano non è riuscito a esprimere tutto il suo potenziale su un format a eliminazione progressiva, in cui gli atleti si trovano ad affrontare tre segmenti di gara sui 1500, 1000 e 500 metri.

Alla fine della fiera, il successo è andato al tedesco Florian Wellbrock, il mattatore di questa rassegna iridata, considerando gli ori anche nella 5 e nella 10 km. Un’affermazione a precedere l’ungherese David Betlehem e il francese Marc-Antoine Olivier. Per Greg una medaglia di legno.

“È stata una gara difficile, forse quella che meno mi si addice. Nei 1500 e nei 1000 è andata anche abbastanza bene, poi nei 500 faccio maggiormente fatica perché, per le mie caratteristiche, mi servirebbe un 500 dritto per andare a prenderli. La partenza è il mio punto debole e quindi perdo rispetto agli altri, rimango troppo dietro“, ha analizzato l’azzurro ai microfoni della Rai.

“Mi ero messo laterale nella finale per cercare di non prendere botte, ma avrò girato la prima boa che sarò stato ottavo/nono. Poi ho recuperato, ma ho concluso quarto. È difficile se non hai una buona partenza giocartela in una gara del genere“, ha aggiunto il nostro portacolori.

E sulla tipologia di gara, il parere dell’atleta tricolore è il seguente: “Devo essere onesto, se si tratta di guardarla è una gara spettacolare, se invece devo farla non mi piace. Secondo me si allontana da quello che è il fondo. Abbiamo fatto due/tre boe in 500 metri, stiamo sempre fermi. Per farla più movimentata, a questo punto, fai un 500 metri dritto e chi ne ha di più vince. In questo modo, Wellbrock e Betlehem hanno fatto la partenza bene, la subacquea, si sono messi davanti e la gara è finita lì“, la critica di Greg.

Fari puntati per la staffetta 4×1500 mixed di domani, dove l’Italia vorrà confermarsi sul podio e magari ambire al metallo più pregiato. Paltrinieri ha voluto rassicurare sulle condizioni del suo dito fratturato: “Il dito va meglio, oggi non si è staccata la fasciatura. Mi ha fatto meno male. Si pensa alla staffetta dove sappiamo di essere forti, ma la concorrenza sarà molto qualificata. Germania, Australia e Ungheria sono rivali molto complicate, ma noi ce la giochiamo“.