Golf, secondo titolo in stagione per Campbell. Suo il John Deere Classic

Un altro playoff sul PGA Tour per decretare il vincitore del torneo settimanale. Al John Deere Classic, evento da 8,4 milioni di dollari e 500 punti FedEx che si è disputato in Illinois, dopo 1 buca di spareggio ha trionfato lo statunitense Brian Campbell sull’argentino Emiliano Grillo. Entrambi i golfisti avevano chiuso le 54 buche a -18 con un ultimo round in -4.

Per Campbell si tratta del secondo titolo in carriera nonché del secondo titolo in stagione dopo la vittoria ottenuta al Mexico Open, sempre ai playoff, contro il sudafricano Aldrich Potgieter. 3º posto per due statunitensi: Kevin Roy e David Lipsky, entrambi a -17 ad una sola lunghezza dalla vetta. Ritorna nella parte alta della classifica anche Matt Kuchar dopo diverso tempo. L’americano ha chiuso un ottimo torneo conquistando la T5 a -16 insieme a Lucas Glover e Max Homa tra gli altri.

Tutti i giocatori che hanno passato il taglio hanno chiuso il John Deere Classic sotto par. Tutti tranne uno, Chris Kirk. Lo statunitense ha infatti mandato in rassegna il torneo di Sylvis, Illinois, con un +2 totale dopo il taglio passato.

Adesso il PGA Tour volerà oltreoceano per preparare l’ultimo Major dell’anno, l’Open Championship, con lo Scottish Open. L’evento si disputerà a North Bertwick, in Scozia, sui fairway del The Renaissance Club. Difenderá il titolo Robert MacIntyre che l’anno scorso di impose su Adam Scott di un colpo.