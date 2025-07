Golf: Rory McIlroy aggancia Gotterup in testa allo Scottish Open. Laporta lotta e spera

Allo Scottish Open del Renaissance Club, nel North Berwick, è una gran bella giornata per Rory McIlroy. Il nordirlandese, già vincitore due anni fa, torna alla caccia del bersaglio grosso e, grazie al -4 di giornata, raggiunge in testa a -11 l’americano Chris Gotterup. In breve, è gran battaglia nel torneo che storicamente precede l’Open Championship, alla sua settima edizione consecutiva al Renaissance (il terzo campo più frequentato dopo Loch Lomond e Gleneagles).

Di assoluto interesse anche la lotta per il terzo posto, almeno allo stato attuale delle cose, perché c’è una vera e propria sfida Inghilterra-USA a -9, con l’una rappresentata da Matt Fitzpatrick e Marco Penge (che mantengono il ranking di ieri) e gli atri da Jake Knapp e soprattutto Wyndham Clark, bravissimo a recuperare 18 posti con il -4 di oggi.

Molto più particolare la situazione tra i settimi, con lo svedese Ludvig Aberg che non sfrutta una giornata potenzialmente buona e scende a -7 facendosi raggiungere dal tedesco Matti Schmid, dall’austriaco Sepp Straka, dal taiwanese Kevin Yu, dal francese Antoine Rozner, dal sudcoreano Tom Kim e dagli americani Andrew Novak e Harris English (-4 per lui oggi, sale di 31 posti).

L’unico italiano in gara, Francesco Laporta, sogna ancora di essere il quarto italiano al Royal Portrush da giovedì prossimo. Il pugliese è 15° con lo score di -6 dopo aver girato in modo molto regolare, a -1 con due birdie e un bogey. Tanto gli basta per essere il quarto nella particolare classifica di coloro che non sono ancora qualificati per l’ultimo Major dell’anno: da qui si qualificano in due. Peraltro, Laporta è nella stessa situazione di score di Scottie Scheffler, il numero 1 del mondo. Non proprio una pessima compagnia. Ed al momento gli è dietro gente come Xander Schauffele e Viktor Hovland (-5, 20° poto), i numeri 3 e 12 del mondo.