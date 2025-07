Golf, quintetto in testa al The Open ma Scheffler e McIlroy in contention

Prima giornata della 153esima edizione del The Open volta, ufficialmente, al termine. Le prime 18 buche sono state segnate, come spesso succede, dal vento. A spuntarla, in testa alla classifica, è un quintetto composto da Harris English, Christiaan Bezuidenhout, Matthew Fitzpatrick, Haotong Li e Jacob Skov Olesen, tutti a -4 (67 colpi).

Tanti i golfisti che tuttavia inseguono a -3 su un field, che oggi, ha faticato tanto sui fairway del Royal Portrush, percorso situato in Irlanda del Nord. Ad un colpo solo dai leader, però, Scottie Scheffler spicca dopo un giro composto da 5 birdie e 2 soli bogey. Il numero 1 del mondo insegue qui il suo primo Major oltreoceano dopo i due Masters (2022 e 2024) e il PGA Championship di quest’anno.

Ottima anche la prestazione, fin qui, di Rickie Fowler, statunitense classe ‘88 che negli ultimi periodi ha fatto fatica a trovare il ritmo corretto. A lui la T10 a -2, insieme ai fratelli Højgaard, il britannico Lee Westwood, l’inglese Justin Rose e il coreano Tom Kim, tra gli altri, da morale e può dare la fiducia corretta per affrontare nel modo corretto le restanti 54 buche restanti. Da seguire attentamente anche “lefty” Phil Mickelson. Lo statunitense, una delle bandiere del golf moderno, si è presentato al Royal Portrush in gran spolvero e ha consegnato uno score in -1 che gli vale la T20 a pari merito con Jon Rahm, Rory McIlroy e Tony Finau. Con loro, a -1, anche Shane Lowry, irlandese che qui, nel 2019 vinse il suo primo ed unico Major.

Italiani tutti sopra par dopo la prima tornata. Francesco Molinari ha chiuso a +1 con Cam Smith, Chris Gotterup (vincitore la scorsa settimana dello Scottish Open) e altri. Dietro di un colpo a+2 Matteo Manassero, veronese classe ‘93, insieme a Jordan Spieth, Ludvig Aberg, Viktor Hovland e Tommy Fleetwood. Chiude il gruppo italiano Guido Migliozzi a +6. Il vicentino ha pagato 7 bogey e un doppio bogey (con 3 birdie).

Domani le previsioni sono, come sempre, di vento e probabile pioggerellina. Tanto ancora il margine per rientrare e trovare uno spazio nel weekend.