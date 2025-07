Golf, PGA Tour di ritorno al John Deere Classic. Thompson a caccia del titolo back to back

Saranno 156, questa settimana, i pretendenti del John Deere Classic, torneo in programma sul PGA Tour dalla sua fondazione nel 1971. A dare la caccia agli 8,4 milioni di dollari di montepremi e ai 500 punti FedEx a Sylvis, Illinois, ci saranno molti top player del momento ma i migliori al mondo, al momento, stanno rifinendo gli allenamenti in vista dell’ultimo Major in stagione, l’Open Championship, che andrà in scena dal 17 al 20 luglio al Royal Portrush in Nord Irlanda.

Lo statunitense Davis Thompson si presenta qui, sui green del TPC Deere Run, per difendere l’unico titolo vinto in carriera. Lo statunitense si impose nel 2024 di ben 4 colpi sui connazionali Michael Thorbjornsen e Luke Clanton e sul taiwanese C.T. Pan. Insieme a Thompson, tra i favoriti, ci saranno sicuramente Ben Griffin, capace di una stagione incredibile con due primi posti (Zurich Classic e Charles Schwab Challenge), un 2° posto al Memorial Tournament e un T10 allo U.S. Open, l’australiano Jason Day, i coreani Sungjae Im, Tom Kim e Si Woo Kim, gli scandinavi Thorbjorn Olesen e Henrik Norlander, il sudafricano Aldrich Potgieter, fresco vincitore al Rocket Classic, e il finlandese Sami Valimaki.

Sarà della partita anche Rickie Fowler, lontano dal TPC Deere Run da 15 anni quando entrò nel field nel 2010 grazie ad un invito dello sponsor. Il giocatore a stelle e strisce, attualmente al n.72 della FedExCup List, ha mancato il taglio al rocket Classic ma ha 3 top 20 nelle ultime 6 settimane. Tra i vincitori del John Deere Classic si annoverano Vijay Singh nel 2003, Jordan Spieth nel 2015, il sudafricano Dylan Frittelli nel 2019 e l’austriaco Sepp Straka nel 2023. Il record di vittorie (3) appartiene ancora a Steve Stricker e a D.A. Weibring. Stricker è anche l’unico ad averne vinti più di due di fila.