Golf, LET e LPGA volano in Francia per l’Amundi Evian Championship. Al via anche Benedetta Moresco

Il maggiore circuito americano femminile si trasferisce, per l’Amundi Evian Championship, in Francia, più precisamente a Evian-les-Bains, per il 4° Major in stagione. In palio, in una delle cornici più belle di tutta la programmazione del Ladies PGA Tour, 8 milioni di dollari di montepremi e 650 punto per la race to CME Globe.

A presenziare, tra le 132 giocatrici attese oltralpe, ci saranno ovviamente tutte le migliori del momento. Nelly Korda, attuale numero 1 della Rolex Women’s World Golf Rankings, è una delle favorite. La statunitense si è classificata due volte tra le prime 10 all’Evian Resort, con un nono posto a pari merito nel 2023 e un ottavo posto a pari merito nel 2022. Lontana dai campi dal suo T19 ottenuto al Women’s PGA Championship di metà giugno, Korda è ancora alla ricerca della prima vittoria in stagione. Insieme a lei ci saranno anche la thailandese Jeeno Thitikul, anche lei sempre piazzatasi bene qui in Francia con 3 top 10. Al via anche Mao Saigo, che ha conquistato lo Chevron Championship; Maja Stark, vincitrice dello US Women’s Open; Minjee Lee, che ha conquistato il suo terzo titolo Major in carriera al KPMG Women’s PGA Championship.

Si tratta della 31esima edizione dell’Amundi Evian Championship, evento co sponsorizzato sia dal Ladies PGA Tour Sia dal LET (Ladies European Tour). Il torneo è stato fondato nel 1994 e per cinque anni si è svolto esclusivamente nel calendario del LET. Nel 2000 entrò a far parte anche della programmazione americana mentre nel 2013 è diventato definitivamente un Major. In questa edizione saranno presenti anche 7 amateur. Tra esse anche Lottie Woad, la vincitrice più recente del LET. Insieme alla britannica ci saranno anche Carla Bernat Escuder, vincitrice dell’Augusta National Women’s Amateur 2025, Clemente, Rianne Malixi, Jeneath Wong, Maria Marin e Clarisa Temelo.

Presente tra le big anche Benedetta Moresco. La veneta, classe ’01, su 11 tornei disputati ha passato 5 volte il taglio e si trova 84esima nella Race to CME Globe. Il suo migliori risultato stagionale è un T11 al JM Eagle LA Championship di metà aprile.