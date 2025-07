Golf, l’americano Ghim al comando del John Deere Classic dopo la prima tornata

I golfisti del PGA Tour avviano un nuovo fine settimana di gare dando inizio al John Deere Classic (montepremi 8 milioni di dollari). L’evento nato nel 1971 e divenuto ormai un classico del circuito vede al comando Doug Ghim dopo la prima tornata. L’americano guida la classifica con lo score di -9 (62 colpi) bogey free. Il leader della classifica ha messo a segno 7 birdie ed un eagle e vanta una lunghezza di margine sui suoi più immediato inseguitori.

In seconda posizione troviamo infatti i connazionali Austin Eckroat e Max Homa, seguiti a -7 dagli americani David Lipsky, Michael Kim, Justin Lower e Sam Stevens. Classifica cortissima con ben 102 golfisti che hanno chiuso la prima tornata con punteggi al di sotto del par. Servirà dunque attendere i prossimi round per capire chi potrà lottare al successo conclusivo dell’evento.

Sul percorso par 71 del TPC Deere Run di Silvis (Illinois, Stati Uniti d’America) chiudono la top ten in ottava posizione con il punteggio di -6 l’argentino Emiliano Grillo (in foto), il sudcoreano Kim Si Woo, il giapponese Rikuya Hoshino, il norvegese Kristoffer Ventura, il taiwanese Kevin Yu e gli americani Rickie Fowler, Matt Kuchar, Cameron Champ e Brian Campbell.

43° posto con -3 per lo statunitense Davis Thompson. Il vincitore dell’edizione 2024 dopo un avvio altalenante si riprende chiudendo in bellezza con un eagle alla buca 17. Per lui 4 birdie, un eagle e 3 bogey nell’avvio del tentativo di back-to-back. Nel pomeriggio italiano spazio al secondo round che servirà a scremare la classifica e a generare il fatidico taglio delle 36 buche.