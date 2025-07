Golf, Kitayama vince il 3M Open e fa 2 in carriera sul PGA Tour

Seconda vittoria in carriera sul PGA Tour per Kurt Kitayama, statunitense classe ‘93. Dopo essersi imposto nell’Arnold Palmer Invitational nel 2023, il californiano ha staccato tutto il resto del field e ha chiuso davanti agli avversari vincendo il 3M Open, torneo che si è disputato a Blaine, nel Minnesota, e che ha messo in palio 500 punti FedEx e 8,4 milioni di dollari.

Un ottimo score, quello dell’americano, che ha chiuso i 4 giorni in -23, con un ultimo round in -6, avanti al connazionale Sam Stevens di appena un colpo (-22). T3, invece, per 4 giocatori, tutti a -20 a 3 colpi dal leader; il britannico Matt Wallace e glu statunitensi David Lipski, Jake Knapp e Piecerson Coody. Momento positivo anche per lo svedese Alex Noren, tornato dopo molti anni a giocare un golf di altissimo livello. Lo scandinavo ha chiuso il 3M Open a -19 in T7 insieme a Takumi Kanaya e William Wouw.

Bene anche Chris Gotterup che, dopo il momento positivo vissuto in Scozia con la vittoria dello Scottish Open e il 3º posto al British Open, è tornato in America e ha subito portato a casa un T10 a -18.

Il maggiore circuito statunitense adesso si sposterà in Nord Carolina, più precisamente a Greensboro, per il Wyndham Championship, dove a difendere il titolo sarà Aaron Rai. Si tratta si un torneo storico che si disputa dal 1938 e che ha visto vincere, sui propri fairway, tanti nomi importanti come Hernik Stenson, Seve Ballesteros, Sergio Garcia, Sam Snead, Sandy Lyle e Gary Player.