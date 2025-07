Golf, in cinque davanti al BMW International Open. Vecchi Fossa miglior italiano

Quintetto al comando del BMW International Open, di scena al Golfclub München Eichenried di Monaco di Baviera, in Germania. Ad occupare il posto di comando sono peraltro golfisti di Paesi diversi: a -5, infatti, troviamo il malese Gavin Green, l’inglese Marco Penge, l’olandese Darius van Driel, il francese Ugo Coussaud e il cinese Wenyi Ding.

Classifica corta e non poco, considerati i sesti a -4, gli inglesi Richard Mansell, Nathan Kimsey e Jordan Smith che si collocano assieme allo scozzese Scott Jamieson, al francese David Ravetto e al giapponese Yuto Katsuragawa.

In casa Italia il migliore, con lo score di -2, è Jacopo Vecchi Fossa: il toscano si trova in un enorme gruppo al 24° posto, e gli unici due altri sotto il par, Edoardo Molinari e Francesco Laporta, sono collocati entrambi a -1, nel blocco dei cinquantesimi che comprende anche l’USA Patrick Reed tra i molti altri.

A rischio taglio Andrea Pavan, 94° a +1, e soprattutto gli altri due italiani impegnati in terra tedesca, vale a dire Guido Migliozzi (148° a +5) e Gregorio De Leo (153° a +6). Non resta che augurarsi un secondo giro migliore per loro, anche se per il vicentino e il biellese le cose appaiono complicatissime.