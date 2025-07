Golf: Francesco Molinari vicecapitano di Ryder Cup 2025, affianca il fratello Edoardo

Luke Donald ha nominato Francesco Molinari vicecapitano di Ryder Cup per l’edizione 2025, di scena a Bethpage Black, New York, dal 26 al 28 febbraio. La comunicazione è arrivata questa mattina da parte di Ryder Cup Europe. Si tratta di una conferma ulteriore rispetto a due anni fa.

Il golfista torinese è il quarto vicecapitano selezionato da colui che ha già guidato l’Europa a vincere l’edizione 2023, quella del Marco Simone Golf & Country Club. Erano già stati confermati, del team di due anni fa, anche il fratello di Francesco, Edoardo, il danese Thomas Bjorn e lo spagnolo José Maria Olazabal, che fu già capitano del Vecchio Continente nel 2012. Al momento gli USA, capitanati da Keegan Bradley, hanno come vicecapitani Webb Simpson, Brandt Snedeker, Kevin Kisner, Jim Furyk e (notizia di due settimane fa) Gary Woodland.

Queste le parole di Francesco Molinari, tre partecipazioni (vittoriose) in carriera nel 2010, 2012 e 2018 che è stata il suo picco con un 5/5 tra foursome, fourball e match singolo, al sito della Ryder Cup: “Sono molto felice di essere di nuovo parte del team, mi sono molto divertito a essere parte della squadra di Luke a Roma e a cercare di aiutare i giocatori. Luke è un uomo molto intelligente, sempre aggiornato. Ha avuto molto successo ed è facile lavorare con lui. Vedere quanto mette nel suo ruolo di capitano è stato molto bene. Ha fatto lo stesso due anni fa e lo fa ancora oggi. Guida con l’esempio, in modo tale che la passione si trasmetta ai giocatori“.

E poi ancora: “Sarà una grande sfida giocare a Bethpage. Basta guardare alle statistiche per vedere quant’è difficile vincere la Ryder Cup fuori casa. Non è accaduto tanto spesso di recente, è una sfida grande, ma è una grande opportunità per provare a farlo. Se accade, viene ricordato per tantissimo tempo. Ognuno darà il massimo e sono molto felice di dare il mio contributo al team. Non vedo l’ora di esserci. Non vedo l’ora di trasmettere la mia esperienza di Medinah ai giocatori. Ci saranno alcuni di noi che c’erano nel 2012. Alcuni ancora in campo, altri, come me e Luke, dietro le quinte. Medinah ha ancora un posto speciale nelle mie memorie e nel mio cuore, e sarei molto felice di vedere questa generazione di giocatori completare qualcosa di simile“.

Ovviamente il ricordo è quello del miracolo di Medinah, la Ryder Cup del 2012 in cui l’Europa rimontò uno svantaggio di 6-10 nel giro finale, Martin Kaymer siglò il putt del 14-14 e Francesco pareggiò il match con Tiger Woods che determinò la vittoria dell’Europa.

Al momento sono due i giocatori già certamente qualificati per la prossima Ryder Cup: per gli USA Scottie Scheffler, numero 1 del mondo e primo nella nuova lista punti americana, per l’Europa Rory McIlroy, con il nordirlandese in testa alla European Points List (dove per l’Italia sono al momento 34° Matteo Manassero e 36° Francesco Laporta). La graduatoria sarà chiusa il 17 agosto 2025 per gli USA e il 24 agosto 2025 per l’Europa. In entrambi i casi sei i qualificati automatici e sei le scelte del capitano.