Golf femminile: quintetto davanti dopo il primo giro dell’Evian Championship. Moresco indietro con rimpianti

Si è chiuso da pochi minuti il primo giro del quarto dei cinque Major di scena nel golf femminile, vale a dire l’Evian Championship 2025, che si disputa in Francia all’Evian Resort Golf Club di Evian-les-Bains, nell’Alta Savoia. Situazione davvero particolare dopo le prime 18 buche, perché sono in cinque a condividere il comando a -6.

E i nomi sono anche piuttosto pesanti per larga misura: in quota USA Jennifer Kupcho (un Major vinto in carriera) e Andrea Lee, per l’Australia Grace Kim e Gabriela Ruffels e infine, per l’Irlanda, Leona Maguire, tra le maggiori giocatrici europee non solo del momento.

Alle loro spalle da sola e con lo score di -5 l’australiana Minjee Lee, che quest’anno tenta di vincere il secondo Major stagionale e il quarto in carriera, ma soprattutto cerca ulteriormente di dimostrare che la flessione del 2024 dopo sei stagioni consecutive chiuse nella top ten mondiale resta solo un caso. Settima posizione a -4 per tantissime: le sudcoreane Somi Lee e Hye-Jin Choi, l’americana e numero 1 mondiale Nelly Korda, le giapponesi Mao Saigo e Ayaka Furue, la cinese Mary Liu, la tedesca Helen Briem, l’indiana Aditi Ashok, la sudafricana Casandra Alexander.

Poteva essere decisamente vicina a zone più elevate della classifica Benedetta Moresco, autrice di un giro assai ondivago. Per lei un eagle e tre birdie, ma anche tre bogey e, soprattutto in negativo, tre doppi bogey di cui due alla 17 e alla 18, che girano la situazione da un pari con il par a un +4 che la pone al 104° posto e perciò con la necessità di tirar fuori un bel secondo giro al fine di passare il taglio.