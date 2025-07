Golf femminile, Grace Kim primo titolo LPGA ad un Major, suo l’Evian Championship

È l’australiana Grace Kim, al termine di 54 buche al cardio palma, a trionfare nel 4º e penultimo Major di stagione, l’Amundi Evian Championship, torneo disputatosi ad Evians le Bain, in Francia, da giovedì 10 ad oggi, domenica 13 luglio. Kim, classe ‘00, si è aggiudicata il primo Major in carriera al playoff contro la thailandese Jeeno Thitikul dopo aver chiuso i 4 giri regolamentari in – 14. Fatale, per la thailandese, la seconda buca di spareggio dove l’australiana è stata in grado di cambiare marcia e marcare un birdie che le è valso la vittoria.

Passata professionista nel 2001, per Kim non rappresenta solo la prima vittoria Major ma bensì anche la prima vittoria sul tour maggiore, il LPGA. In 3ª posizione, a -13, la connazionale Minjee Lee e la britannica Lottie Woad. In top 10 anche due americane, Angel Yin e Andrea Lee (T5 a -12), un’altra thailandese, Ariya Jutanugarn, posizionatasi in T7 con l’irlandese Leona Maguire a -11, e una messicana, Gaby Lopez, arrivata in T9 a -10 a pari merito con l’australiana Gabriela Ruffels.

Per Grace Kim un ultimo giro tra altissimi e bassi. La 25enne, infatti, ha aperto le prime nove buche con 2 bogey, un birdie e un eagle mentre le seconde nove ha girato con 3 birdie, un eagle e un doppio bogey. Mai un attimo, per l’oceanica, di respiro. L’avversaria, infatti, è stata sempre in lotta fino alla fine.

T43 per Nelly Korda, campionessa americana. La giocatrice, classe ‘98 con all’attivo una vittoria allo Chevron Championship nel 2024 e una al Women’s PGA Championship nel 2021 oltre ad una medaglia d’oro olimpica, ha chiuso il torneo a -1.

Non aveva passato il taglio, invece, l’unica azzurra in gara questa settimana, la veneta Benedetta Moresco. Per lei i due giri in 75-72 (+5 totale) sono stati fatali.