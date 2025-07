Golf: dominio giapponese nel primo giro del Women’s British Open. Fanali, chance di weekend

Più che il Women’s British Open, sembra il Women’s Japan Open. Clamoroso esito del primo giro dell’ultimo Major femminile dell’anno: sono ben sei le giapponesi nella top ten, e tutte nelle prime posizioni della classifica. In particolare, al Royal Porthcawl, in Galles, la testa spetta a Eri Okayama e Rio Takeda, l’una già nome noto, l’altra più recente agli alti livelli, ma già arrembante visto il secondo posto allo US Women’s Open. Per le due uno score di -5: sei birdie e un bogey per l’una, sette birdie e un doppio bogey per l’altra.

Terza a un colpo di distanza Miyu Yamashita, che precede un enorme gruppo delle quarte a -3, nel quale entrano non meno di tre nipponiche: Shiho Kuwaki, la già vincitrice dello Chevron Championship (e più quotata in assoluto) Mao Saigo, e infine Chisato Iwai. In breve, un autentico dominio del Sol Levante come era difficile pronosticare, anche se era nota la forza del contingente che veniva da un Paese nel quale il golf ha una grandissima popolarità.

Del gruppo delle quarte, le non giapponesi sono le sudcoreane In Gee Chun e Ina Yoon, l’americana Alexa Pano, la belga Manon de Roey, la tedesca Laura Fuenfstueck, l’austriaca Emma Spitz e la prima delle inglesi, Mimi Rhodes, anche in questo caso non la più pronosticata viste le quotazioni di altre. C’è spazio anche per un’ottima Darcey Harry: l’unica gallese in gara è 14a a -2, nello stesso gruppo di gente come la svedese Linn Grant, la thailandese numero 2 del mondo Jeeno Thitikul, l’australiana Minjee Lee, la sudcoreana Haeran Ryu e la stessa Nelly Korda. In pratica, le big sono per buona misura lì.

Capitolo Alessandra Fanali: per la laziale un giro da quattro birdie e cinque bogey per un +1 che al momento la colloca in 74a posizione, vicinissima alla zona del taglio, che può dunque legittimamente sperare di superare. Malissimo, tra le altre, l’australiana Hannah Green, numero 11 del mondo: per lei torneo compromesso con il 137° posto a +7.