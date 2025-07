Golf: Davis Thompson prova il bis a 18 buche dalla fine del John Deere Classic

Situazione di grandissima incertezza in vetta al John Deere Classic 2025, penultimo torneo del PGA Tour prima dell’Open Championship 2025. C’è però un leader a svettare a 18 buche dal termine, ed è Davis Thompson. In questa giornata largamente anticipata, nell’Illinois, per evitare i rischi del maltempo, il golfista nato ad Atlanta 26 anni fa si mette davanti a tutti e cerca un bis consecutivo che manca dai tempi delle tre vittorie consecutive di Steve Stricker dal 2009 al 2011. -4 di giornata per lui con birdie (piuttosto comune, va detto) alla 18 ed è leadership solitaria a -15.

Ma ad inseguire Thompson sono davvero in tanti. Al secondo posto, del resto, con un colpo di distanza (e tutti con giro in -3) ci sono gli altri USA David Lipsky, Max Homa e Brian Campbell assieme all’argentino Emiliano Grillo. Sesta posizione a -12, invece, per Kurt Kitayama, Austin Eckroat, l’irlandese Seamus Power e il colombiano Camilo Villegas.

Tutta a stelle e strisce la decima posizione a -11, con Matt Kuchar, Chris Gotterup, Cameron Champ, Kevin Roy e Jackson Koivun. Soprattutto di quest’ultimo c’è qualcosa da dire: numero 1 del ranking mondiale amateur, classe 2005, ha ricevuto un’enorme quantità di riconoscimenti lo scorso anno alla Auburn University, in virtù di una delle più grandi stagioni nella storia del golf di college.

Nota di demerito netta per il leader di ieri. Doug Ghim semplicemente crolla con un +3 e, con il totale di -9, esce dalla lotta per la vittoria trovandosi nel gruppo dei ventunesimi.