Golf: Daniel Brown svetta al BMW International Open dopo tre giri, Laporta miglior italiano

Alta intensità a 18 buche dalla conclusione del BMW International Open di scena al Golfclub München Eichenried di Monaco di Baviera, in Germania. A svettare sopra tutti è l’inglese Daniel Brown, 30 anni, una vittoria sul DP World Tour (European Tour) nel 2023 e un decimo posto nell’unico Major giocato in carriera, lo scorso Open Championship al Royal Troon. -16 per il nativo di Northallerton, Yorkshire del Nord, con un -7 odierno che arriva al ritmo di un eagle (abbondanti oggi), sei birdie e un bogey.

Seconda posizione per il suo connazionale Jordan Smith, che lo segue di un colpo ed è anche lui autore di un ottimo giro in -6. Un po’ più staccato il terzo, l’olandese Joost Luiten, il cui -7 lo porta comunque a -13 con annesso recupero di dodici posti: per lui la caccia è al settimo successo sul tour continentale, che peraltro gli manca dal 2018.

Quarta posizione per cinque a -12: oltre all’ormai ex leader, l’americano Davis Bryant, ci sono il norvegese Kristoffer Reitan (brutto cliente per molti all’ultimo giro, stanti varie sue rimonte dei mesi scorsi), il giapponese Yuto Katsuragawa, il danese Rasmus Neergaard-Petersen e l’inglese Marco Penge. Noni a -11, invece, lo spagnolo Ivan Cantero (anche per lui -7 con scalata di 28 posti), il cinese Ashun Wu e il sudafricano Brandon Stone.

Qualche rimpianto per Francesco Laporta, molto a lungo in zona top ten prima di un doppio bogey alla buca 16 parzialmente recuperato dal birdie alla 18 che lo lascia pari con il par per la giornata, ma comunque al 20° posto con lo score di -9. In maggior discesa Andrea Pavan, 41° a -5 con un odierno +1.