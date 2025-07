Golf: Chris Gotterup vola nel secondo giro dello Scottish Open, Laporta rimonta

Una giornata semplicemente straordinaria, quella che Chris Gotterup vive al Renaissance Club nel North Berwick, in Scozia. Lo Scottish Open vede il venticinquenne del Maryland volare, in tutti i sensi, al comando con un -9 fatto di soli birdie che fa capire quanto sia un venerdì perfetto per lui, che ha all’attivo una vittoria sul PGA Tour a maggio 2024 (Myrtle Beach Classic). -11 totale per il nativo di Easton, che cerca la qualificazione all’Open Championship (ci sono due spott disponibili).

Alle sue spalle, secondo da solo, l’inglese Harry Hall, distante due colpi grazie al -6 odierno e capace di tenersi dietro un trio piuttosto rilevante di un colpo, quello formato da Matt Fitzpatrick (-7 oggi) e Marco Penge, suoi connazionali, più Ludvig Aberg, con lo svedese che nel finale di giro perde la possibilità di ripartire da secondo a causa di un bogey alla 18.

Sesto posto a -7 per il gruppo nel quale si trova anche Rory McIlroy. Il nordirlandese, autore oggi di un -5, è protagonista e si accompagna agli americani Jake Knapp e Keith Mitchell, all’austriaco Sepp Straka, al canadese Nick Taylor e al tedesco Matti Schmid. Nel gruppo dei dodicesimi a -6 c’è anche Xander Schauffele, il numero 3 del ranking mondiale. Ventunesimo a -5 Scottie Scheffler, il leader incontrastato dell’OWGR.

E allo stesso ventunesimo posto c’è anche Francesco Laporta, che per la verità potrebbe anche terminare appena più su, ma cade in un bogey alla 9. Superbo comunque il -6 che lo trascina tanto in alto, ottavo tra coloro che non hanno al momento il pass per il Royal Portrush. Meno buone le notizie dal resto degli italiani: tagliati tutti quanti, da Francesco Molinari che gira pari con il par e resta a +1, 91°, a Matteo Manassero, che scende a +4 con il +3 odierno e chiude 124°, fino ancora a Guido Migliozzi, che rovina al 130° posto con il suo +5. Altri nomi di spicco che salutano il torneo anticipatamente: Sungjae Im, Max Greyserman, Matthieu Pavon, il numero 8 mondiale JJ Spaun, il rampante Aldrich Potgieter, Rasmus Hojgaard e il numero 5 mondiale Collin Morikawa.