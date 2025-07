Golf, Bryant sigla una Hole in One e si porta in testa in Germania. Bene Laporta e Pavan

Il BMW International Open manda in rassegna un altra giornata di golf particolarmente accesa. Il torneo, che si sta disputando sui fairway del Golf Club Munchen Eichenried e che mette in palio 2,75 milioni di dollari di montepremi e 3.500 punti Race to Dubai, vede in testa dopo 36 buche lo statunitense Davis Bryant dopo uno spettacolare giro di giornata in -9. Il 25enne ha siglato ben 9 birdie, una hole in one (al par della 12) e due bogey (uno in apertura alla 1 e uno alla 17).

Dietro Bryant, però, la classifica è corta. Il norvegese Kristoffer Reitan si trova in 2ª piazza a -10 (-7 di giornata), mentre il britannico Jordan Smith, insieme al connazionale Daniel Brown e al giapponese Yuto Katsuragawa si trovano in T3 a -9.

Ottimo, ancora una volta, l’avvio di torneo di Francesco Laporta, uno degli italiani impegnati questa settimana in Germania. Il pugliese, arrivato 10º a pari merito all’82esima edizione dell’Open d’Italia lo scorso week end, si trova già nelle posizioni alte della classifica dopo due giorni in 71-65 (-1,-7) che lo catapultano direttamente in T6 a -8 insieme a Scott Jamieson, Ryggs Johnston e David Puig.

Da sottolineare anche la prestazione di Andrea Pavan. Il romano, dopo 36 buche, è ampiamente sotto par (-6) dopo aver girato in -7 di giornata e aver recuperato la brutta partenza di ieri che gli era costata il +1. Con Pavan anche Marco Penge, l’olandese Joost Luiten, il tedesco Matti Schmid e diversi altri giocatori.

Non sono riusciti a passare il taglio, invece, Edoardo Molinari, che chiude la sortita tedesca con un totale sui due giorni di gara in par, Jacopo Vecchi Fossa (partito in -2 ieri ma che chiuso in +1 dopo un brutto 75 nella giornata odierna), Guido Migliozzi, partito male sulle prima 18 buche con un brutto 77 che non è riuscito a recuperare nonostante il buon -3 di giornata, e Gregorio De Leo, anche lui partito male con un 78 giovedì e oggi ripresosi ma non abbastanza (+3 sul totale).