Golf, Brown si prende il BMW International Open. Laporta altra top 10º

È il britannico Daniel Brown a prendersi lo scalpo del BMW International Open, torneo che si è disputato in Germania, a Monaco di Baviera, da giovedì 3 luglio a domenica 6. Il 30enne ha chiudo l’ultimo giro di gara in -6 per un totale di -22, a due colpi di distanza dal connazionale Jordan Smith, in 2ª piazza a -20.

Show di giornata del neozelandese Kobori Kazuma, 44º in Race to Dubai, che con un -9 nelle ultime 18 buche ha risalito ben 44 posizioni e si è preso la 3ª posizione in solitaria a -18. Dietro di lui, un filotto di giocatori a -16: l’olandese Joost Luiten, l’americano Davis Bryant e il norvegese Kristoffer Reitan. Ottimo, ancora una volta il piazzamento di Francesco Laporta. Il pugliese, dopo il T10 all’82esima edizione dell’Open d’Italia, ha giocato bene per tutta la settimana portando a casa un T7 a -15 sul totale insieme al francese Frederic Lacroix, l’inglese Laurie Canter e il tedesco Matti Schmid.

Ritorno in pista anche per Martin Kaymer, golfista di Dusseldorf che nel suo palmarè annovera anche un PGA Championship e uno U.S. Open. Il classe ‘86, ormai sul LIV da tempo, ha chiuso il torneo casalingo in T19 a -11. Chiude invece in T38 l’altro azzurro impegnato nel week end tedesco. Andrea Pavan dopo un solido -4 domenicale ha che chiuso il torneo, e l’European Swing dunque, con un -9.

Per Danil Brown si tratta della seconda vittoria sul Dp World Tour dopo il titolo conquistato nel 2023 all’ISPS Handa International Open. Il prossimo appuntamento del Dp World Tour sarà allo Scottish Open, storico torneo che anticipa l’ultimo Major di stagione, l’Open Championship.