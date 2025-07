Gli italiani in campo a Wimbledon 2025 oggi: orari precisi, dove vederli in tv, canali, streaming

Oggi, domenica 6 luglio, si disputeranno tutti gli ottavi di finale del tabellone di doppio misto di Wimbledon 2025: in programma otto incontri, tra i quali quello dell’unica coppia italiana in corsa, composta da Andrea Vavassori e Sara Errani.

Nel doppio misto, infatti, gli azzurri, accreditati della testa di serie numero 3, saranno impegnati contro la coppia formata dallo statunitense Jackson Withrow e dalla russa Irina Khromacheva: il match sarà il secondo del programma sul Court 18, che inizierà alle ore 12.00 italiane, e si giocherà dopo la sfida del torneo di singolare maschile della categoria junior tra lo statunitense Jack Kennedy ed il britannico Oliver Bonding.

La settima giornata di Wimbledon 2025 sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport su Sky Sport Tennis, con l’intero programma del Centre Court, Sky Sport Arena, con la scelta dei match più interessanti degli altri campi, con precedenza agli italiani, i canali Sky Sport dal 251 al 256, rinominati per l’occasione Sky Sport Wimbledon 1-6, Sky Sport 4K (dalle 18.00), e Sky Sport Mix, dove sarà possibile accedere a Diretta Wimbledon, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go e NOW, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match Vavassori/Errani-Withrow/Khromacheva.

ITALIANI IN CAMPO A WIMBLEDON OGGI

Domenica 6 luglio (orari italiani)

Court 18 – Dalle ore 12:00

Jack Kennedy (USA) [8] v Oliver Bonding (GBR)

A seguire

Andrea Vavassori (ITA) / Sara Errani (ITA) [3] v Jackson Withrow (USA) / Irina Khromacheva

PROGRAMMA WIMBLEDON 2025: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Mix (211), Sky Sport 4K (213, dalle 18.00), Sky Sport Wimbledon 1-6 (dal 251 al 256).

Diretta streaming: Sky Go, NOW.

Diretta live testuale: OA Sport per Vavassori/Errani-Withrow/Khromacheva.

