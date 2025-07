Gli italiani in campo a Wimbledon 2025 oggi: orari precisi, dove vederli in tv, canali, streaming

Oggi, giovedì 3 luglio, si completeranno il secondo turno dei main draw di singolare ed il primo dei tabelloni di doppio (maschile e femminile) di Wimbledon 2025: in programma ben 74 incontri (dei quali 4 interrotti ieri e 6 rinviati ancora prima dell’inizio), che vedranno protagonisti ben nove azzurri.

Nel singolare maschile il numero 1 del mondo, Jannik Sinner, affronterà l’australiano Aleksandar Vukic, mentre dovrà completare le proprie fatiche, interrotte ieri a causa dell’oscurità, Luciano Darderi, avanti di due set contro il britannico Arthur Fery. Scenderanno in campo anche il numero 22, Flavio Cobolli, che affronterà il britannico Jack Pinnington Jones, e Lorenzo Sonego, che se la vedrà con il georgiano Nikoloz Basilashvili.

Per quanto concerne il tabellone di singolare femminile, invece, saranno protagoniste Elisabetta Cocciaretto, che affronterà la statunitense Katie Volynets, e Lucia Bronzetti, che se la dovrà vedere con la russa Mirra Andreeva, testa di serie numero 7.

Nel doppio maschile giocherà Mattia Bellucci, in coppia con il magiaro Fabian Marozsan, contro i britannici Johannus Monday e David Stevenson, mentre torneranno in campo dopo il match di singolare sia Flavio Cobolli, assieme al kazako Alexander Bublik, contro i britannici Billy Harris e Marcus Willis, sia Luciano Darderi, con l’ecuadoregno Diego Hidalgo, contro l’australiano Matthew Christopher Romios e lo statunitense Ryan Seggerman.

Nel doppio femminile, infine, saranno protagoniste Sara Errani e Jasmine Paolini, accreditate della testa di serie numero 3, contro l’iberica Cristina Bucsa e la nipponica Miyu Kato, mentre sarà chiamata al doppio impegno dopo il match di singolare Lucia Bronzetti, in coppia con la statunitense Ann Li, contro l’australiana Olivia Gadecki e la statunitense Desirae Krawczyk.

La terza giornata di Wimbledon 2025 sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport con 11 canali, ovvero Sky Sport Tennis, con l’intero programma del Centre Court; Sky Sport Arena, con la scelta dei match più interessanti degli altri campi, con precedenza agli italiani, Sky Sport Uno, che alternerà le partite con gli altri grandi eventi live; i canali Sky Sport dal 251 al 256, rinominati per l’occasione Sky Sport Wimbledon 1-6, Sky Sport 4K, e Sky Sport Mix, dove sarà possibile accedere a Diretta Wimbledon, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go e NOW, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale dei match Sinner-Vukic, Sonego-Basilashvili, Cobolli-Pinnington Jones ed Errani/Paolini-Bucsa/Kato.

ITALIANI IN CAMPO A WIMBLEDON OGGI

Giovedì 3 luglio (orari italiani)

Centre Court – Dalle ore 14:30

Daniel Evans (GBR) v Novak Djokovic (SRB) [6]

Iga Swiatek (POL) [8] v Caty McNally (USA)

Jannik Sinner (ITA) [1] v Aleksandar Vukic (AUS)

Court 1 – Dalle ore 14:00

Mirra Andreeva [7] v Lucia Bronzetti (ITA)

Court 2 – Dalle ore 12:00

Alex de Minaur (AUS) [11] v Arthur Cazaux (FRA)

Non prima delle ore 13:30

Luciano Darderi (ITA) v Arthur Fery (GBR) riprende da 6-4 6-3

Court 18 – Dalle ore 12:00

Flavio Cobolli (ITA) [22] v Jack Pinnington Jones (GBR)

Court 5 – Dalle ore 12:00

Yifan Xu (CHN) / Zhaoxuan Yang (CHN) v Lyudmyla Kichenok (UKR) / Ellen Perez (AUS) [7]

Timea Babos (HUN) / Luisa Stefani (BRA) [10] v Jaqueline Cristian (ROU) / Magali Kempen (BEL)

Nathaniel Lammons (USA)/ Jackson Withrow (USA) [13] v Pierre-Hugues Herbert (FRA) / Jordan Thompson (AUS)

Billy Harris (GBR) / Marcus Willis (GBR) v Alexander Bublik (KAZ) / Flavio Cobolli (ITA)

Court 7 – Dalle ore 12:00

Aleksandar Kovacevic (USA) / Learner Tien (USA) v N.Sriram Balaji (IND) / Miguel Reyes-Varela (MEX)

Marie Bouzkova (CZE) / Anna Danilina (KAZ) v Katarzyna Piter (POL) / Mayar Sherif (EGY)

Miriam Skoch (CZE) / Marketa Vondrousova (CZE) v Polina Kudermetova / Zeynep Sonmez (TUR)

Matthew Christopher Romios (AUS) / Ryan Seggerman (USA) v Luciano Darderi (ITA) / Diego Hidalgo (ECU)

Court 8 – Dalle ore 12:00

Petr Nouza (CZE) / Patrik Rikl (CZE) v Matthew Ebden (AUS) / John Peers (AUS) [15]

Su-Wei Hsieh (TPE) / Jelena Ostapenko (LAT) [4] v Oksana Kalashnikova (GEO) / Elena Pridankina

Cristina Bucsa (ESP) / Miyu Kato (JPN) v Sara Errani (ITA) / Jasmine Paolini (ITA) [3]

Court 9 – Dalle ore 12:00

Yunchaokete Bu (CHN) / Ray Ho (TPE) v Marcel Granollers (ESP) / Horacio Zeballos (ARG) [4]

Shuko Aoyama (JPN) / Ena Shibahara (JPN) v Magda Linette (POL) / Bernarda Pera (USA)

Tereza Mihalikova (SVK) / Olivia Nicholls (GBR) [9] v Kamilla Rakhimova / Anna Siskova (CZE)

Lucia Bronzetti (ITA) / Ann Li (USA) v Olivia Gadecki (AUS) / Desirae Krawczyk (USA)

Court 14 – Dalle ore 12:00

Francisco Cabral (POR) / Lucas Miedler (AUT) v Jamie Murray (GBR) / Rajeev Ram (USA)

Fabian Marozsan (HUN) v Jaume Munar (ESP)

Anastasia Zakharova v Dayana Yastremska (UKR)

Johannus Monday (GBR) / David Stevenson (GBR) v Mattia Bellucci (ITA) / Fabian Marozsan (HUN)

Court 16 – Dalle ore 12:00

Julian Cash (GBR) / Lloyd Glasspool (GBR) [5] v Vasil Kirkov (USA) / Bart Stevens (NED)

Katie Volynets (USA) v Elisabetta Cocciaretto (ITA)

Court 17 – Dalle ore 12:00

Xinyu Wang (CHN) v Zeynep Sonmez (TUR)

Non prima delle ore 13:30

Arthur Rinderknech (FRA) v Cristian Garin (CHI) riprende da 3-6 6-3 7-6 (3)

Elsa Jacquemot (FRA) v Belinda Bencic (SUI)

Joe Salisbury (GBR) / Neal Skupski (GBR) [6] v Charles Broom (GBR) / Joshua Paris (GBR)

Lorenzo Sonego (ITA) v Nikoloz Basilashvili (GEO)

