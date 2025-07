Gli italiani in campo a Wimbledon 2025 oggi: orari precisi, dove vederli in tv, canali, streaming

Oggi, mercoledì 2 luglio, andrà in scena la terza giornata di incontri di Wimbledon. Sui prati dell’All England Club di Londra, assisteremo ai match della parte bassa del tabellone del singolare maschile e di quella alta del singolare femminile. Risponderanno all’appello anche i tennisti italiani, con l’obiettivo di continuare nel proprio percorso.

Osservata speciale sarà Jasmine Paolini. Finalista l’anno passato, la toscana ha faticato non poco nel primo turno contro la lettone Anastasija Sevastova. Un successo in rimonta per Jasmine, che ha fatto fatica a trovare il ritmo dall’inizio. Sarà necessario sfoderare una prestazione diversa per avere la meglio contro la russa Kamilla Rakhimova, avversaria odierna. In singolare ci saranno anche Luciano Darderi opposto al britannico Arthur Fery e Mattia Bellucci atteso dalla complicata partita contro il potente ceco Jiri Lehecka. Previsto anche l’esordio in doppio della coppia formata da Simone Bolelli e da Andrea Vavassori.

La terza giornata di Wimbledon 2025 sarà coperta in tv e in streaming, in esclusiva, dai canali di Sky Sport. Il racconto del torneo londinese si svilupperà su 11 canali: Sky Sport Tennis, con l’intero programma del Centre Court; Sky Sport Arena, con la scelta dei match più interessanti degli altri campi; Sky Sport Uno, che alternerà le partite con gli altri grandi eventi live; i canali Sky Sport dal 251 al 256, rinominati per l’occasione Sky Sport Wimbledon 1-6, e Sky Sport 4K.

Inoltre, con Sky Sport Mix sarà possibile accedere a Diretta Wimbledon, che porterà lo spettatore da un campo all’altro per seguire tutti i momenti più importanti dei match in corso. In streaming il servizio sarà garantito da SkyGo e NOW. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali delle seguenti partite: Darderi-Fery, Paolini-Rakhimova, Bellucci-Lehecka, Bolelli/Vavassori-Behar/Vliegen.

ITALIANI IN CAMPO A WIMBLEDON OGGI

Mercoledì 2 luglio (orari italiani)

Court 2 – Ore 12:00

O. Danilovic SRB vs M. Keys USA

N. Borges POR vs B. Harris GBR

N. Osaka JPN vs K. Siniakova CZE

A. Fery GBR vs L. Darderi ITA

Court 3 – Ore: 12:00

V. Tomova BUL vs S. Kartal GBR

A. Rublev IOA vs L. Harris RSA

J. Paolini ITA vs K. Rakhimova IOA

B. van de Zandschulp NED vs A. Davidovich Fokina ESP

Court 6 – Ore: 12:00

R. Matos BRA / M. Melo BRA vs I. Dodig CRO / O. Luz BRA

F. Romboli BRA / J. Smith AUS vs M. McDonald USA / A. Michelsen USA

A. Moratelli ITA / S. Santamaria USA vs S. Cirstea ROU / A. Kalinskaya IOA

Court 9 – Ore 12:00

A. Behar URU / J. Vliegen BEL vs S. Bolelli ITA / A. Vavassori ITA

A. Blinkova IOA / Y. Yuan CHN vs N. Melichar-Martinez USA / L. Samsonova IOA

J. Schnaitter GER / M. Wallner GER vs S. Baez ARG / F. Comesana ARG

S. Aoyama JPN / E. Shibahara JPN vs M. Linette POL / B. Pera USA

Court 12 – Ore: 12:00

J. Fonseca BRA vs J. Brooksby USA

R. Zarazua MEX vs A. Anisimova USA

J. Lehecka CZE vs M. Bellucci ITA

A. Sasnovich IOA vs E. Svitolina UKR

PROGRAMMA WIMBLEDON 2025: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Mix (211), Sky Sport 4K (213), Sky Sport Wimbledon 1-6 (dal 251 al 256).

Diretta streaming: SkyGo e NOW

Diretta testuale: OA Sport (Darderi-Fery, Paolini-Rakhimova, Bellucci-Lehecka, Bolelli/Vavassori-Behar/Vliegen)

COPERTURA SKY SPORT ITALIANI A WIMBLEDON OGGI

Mercoledì 2 luglio (orari italiani)

Court 2 – Dalle ore 12.00

4° match – Arthur Fery (GBR) v Luciano Darderi (ITA) – Diretta tv su Sky Sport (canale preciso da definire), diretta streaming su Sky Go e NOW, diretta live testuale su OA Sport.

Court 3 – Dalle ore 12.00

3° match – Jasmine Paolini (ITA) [4] v Kamilla Rakhimova – Diretta tv su Sky Sport (canale preciso da definire), diretta streaming su Sky Go e NOW, diretta live testuale su OA Sport.

Court 12 – Dalle ore 12.00

3° match – Jiri Lehecka (CZE) [23] v Mattia Bellucci (ITA) – Diretta tv su Sky Sport (canale preciso da definire), diretta streaming su Sky Go e NOW, diretta live testuale su OA Sport.

Court 6 – Dalle ore 12.00

3° match – Angelica Moratelli (ITA) / Sabrina Santamaria (USA) v Sorana Cirstea (ROU) / Anna Kalinskaya – Diretta tv su Sky Sport (canale preciso da definire), diretta streaming su Sky Go e NOW.

Court 9 – Dalle ore 12.00

1° match – Ariel Behar (URU) / Joran Vliegen (BEL) v Simone Bolelli (ITA) / Andrea Vavassori (ITA) [7] – Diretta tv su Sky Sport (canale preciso da definire), diretta streaming su Sky Go e NOW, diretta live testuale su OA Sport.