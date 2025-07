Gli italiani in campo a Wimbledon 2025 oggi: orari precisi, dove vederli in tv, canali, streaming

Oggi, martedì 1° luglio, si completerà il primo turno dei main draw di singolare di Wimbledon 2025: in programma ben 69 incontri (dei quali 4 interrotti ieri ed 1 rinviato prima dell’inizio), che vedranno protagonisti la parte alta del tabellone maschile e quella bassa del femminile. Scenderanno in campo quest’oggi ben nove azzurri.

Tra gli uomini spicca il derby tra il numero 1 del mondo, Jannik Sinner, e Luca Nardi, mentre dovranno completare le loro fatiche, interrotte ieri a causa dell’oscurità, Matteo Arnaldi, sotto di due set contro il neerlandese Botic van De Zandschulp, e Giulio Zeppieri, che dovrà giocare la frazione decisiva contro il nipponico Shintaro Mochizuki.

Esordio nel torneo, invece, per le altre due teste di serie azzurre, ovvero il numero 7, Lorenzo Musetti, opposto al georgiano Nikoloz Basilashvili, ed il numero 22, Flavio Cobolli, che affronterà il kazako Beibit Zhukayev, così come accadrà a Lorenzo Sonego, che sarà tenuto a battesimo dal lusitano Jaime Faria.

Per quanto concerne il tabellone di singolare femminile, invece, sarà chiamata ad un compito arduo Elisabetta Cocciaretto, che affronterà la statunitense Jessica Pegula, testa di serie numero 3, mentre Lucia Bronzetti se la dovrà vedere con l’elvetica Jil Teichmann.

La seconda giornata di Wimbledon 2025 sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport con 11 canali, ovvero Sky Sport Tennis, con l’intero programma del Centre Court; Sky Sport Arena, con la scelta dei match più interessanti degli altri campi, con precedenza agli italiani, Sky Sport Uno, che alternerà le partite con gli altri grandi eventi live; i canali Sky Sport dal 251 al 256, rinominati per l’occasione Sky Sport Wimbledon 1-6, Sky Sport 4K, e Sky Sport Mix, dove sarà possibile accedere a Diretta Wimbledon, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go e NOW, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale dei match Sinner-Nardi, Musetti-Basilashvili, Sonego-Faria, Cobolli-Zhukayev ed Arnaldi-Van de Zandschulp.

ITALIANI IN CAMPO A WIMBLEDON OGGI

Martedì 1° luglio (orari italiani)

Court 1 – Dalle ore 14:00

Jannik Sinner (ITA) [1] v Luca Nardi (ITA)

Court 2 – Dalle ore 12:00

Elisabetta Cocciaretto (ITA) v Jessica Pegula (USA) [3]

A seguire

Nikoloz Basilashvili (GEO) v Lorenzo Musetti (ITA) [7]

Court 12 – Dalle ore 12:00

Clara Tauson (DEN) [23] v Heather Watson (GBR)

Non prima delle ore 13:30

Botic van De Zandschulp (NED) v Matteo Arnaldi (ITA) riprende da 7-6 (4) 7-6 (5)

Court 4 – Dalle ore 12:00

Alex Michelsen (USA) [30] v Miomir Kecmanovic (SRB)

Non prima delle ore 13:30

Shintaro Mochizuki (JPN) v Giulio Zeppieri (ITA) riprende da 2-6 3-6 6-3 7-6 (6)

Court 5 – Dalle ore 12:00

Chun-Hsin Tseng (TPE) v Aleksandar Vukic (AUS)

A seguire

Jil Teichmann (SUI) v Lucia Bronzetti (ITA)

Court 8 – Dalle ore 12:00

Jaime Faria (POR) v Lorenzo Sonego (ITA)

Court 16 – Dalle ore 12:00

Veronika Erjavec (SLO) v Marta Kostyuk (UKR) [26]

A seguire

Pedro Martinez (ESP) v George Loffhagen (GBR)

A seguire

Flavio Cobolli (ITA) [22] v Beibit Zhukayev (KAZ)

PROGRAMMA WIMBLEDON 2025: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Mix (211), Sky Sport 4K (213), Sky Sport Wimbledon 1-6 (dal 251 al 256).

Diretta streaming: Sky Go, NOW.

Diretta live testuale: OA Sport per Sinner–Nardi, Musetti-Basilashvili, Sonego-Faria, Cobolli-Zhukayev ed Arnaldi-Van de Zandschulp.

COPERTURA SKY SPORT ITALIANI A WIMBLEDON OGGI

Martedì 1° luglio (orari italiani)

Court 1 – Dalle ore 14.00

1° match – Jannik Sinner (ITA) [1] v Luca Nardi (ITA) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport 251, diretta streaming su Sky Go e NOW, diretta live testuale su OA Sport.

Court 2 – Dalle ore 12.00

1° match – Elisabetta Cocciaretto (ITA) v Jessica Pegula (USA) [3] – Diretta tv su Sky Sport Arena e Sky Sport 252, diretta streaming su Sky Go e NOW.

2° match – Nikoloz Basilashvili (GEO) v Lorenzo Musetti (ITA) [7] – Diretta tv su Sky Sport Arena e Sky Sport 252, diretta streaming su Sky Go e NOW, diretta live testuale su OA Sport.

Court 12 – Dalle ore 12.00

2° match (Non prima delle ore 13:30) – Botic van De Zandschulp (NED) v Matteo Arnaldi (ITA) riprende da 7-6 (4) 7-6 (5) – Diretta tv su Sky Sport (canale preciso da definire), diretta streaming su Sky Go e NOW, diretta live testuale su OA Sport.

Court 4 – Dalle ore 12.00

2° match (Non prima delle ore 13:30) – Shintaro Mochizuki (JPN) v Giulio Zeppieri (ITA) riprende da 2-6 3-6 6-3 7-6 (6) – Diretta tv su Sky Sport (canale preciso da definire), diretta streaming su Sky Go e NOW.

Court 5 – Dalle ore 12.00

2° match – Jil Teichmann (SUI) v Lucia Bronzetti (ITA) – Diretta tv su Sky Sport 256, diretta streaming su Sky Go e NOW.

Court 8 – Dalle ore 12.00

1° match – Jaime Faria (POR) v Lorenzo Sonego (ITA) – Diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport 255, diretta streaming su Sky Go e NOW, diretta live testuale su OA Sport.

Court 16 – Dalle ore 12.00

3° match – Flavio Cobolli (ITA) [22] v Beibit Zhukayev (KAZ) – Diretta tv su Sky Sport Arena, diretta streaming su Sky Go e NOW, diretta live testuale su OA Sport.