Giro d’Italia femminile 2025: tutte le italiane in gara squadra per squadra

Manca sempre meno. Domenica 6 luglio come sappiamo comincerà la trentaseiesima edizione del Giro d’Italia femminile, corsa a tappe che terminerà domenica 13 luglio dopo otto appuntamenti. Saranno complessivamente ventidue le squadre che prenderanno parte all’evento, tra cui figurano quindici formazioni World Tour, due UCI Women’s Pro Team e cinque Wild Card italiane, ovvero Aromitalia 3T Vaiano, BePink – Imatra – Bongioanni, Isolmant – Premac – Vittoria, Team Mendelspeck e-Work e Top Girls Fassa Bortolo.

Sarà come sempre nutrito il numero di rappresentanti del Bel Paese. Stando alla startlist, prenderanno parte alla rassegna cinquantuno corridore italiane, spalmate in diciassette team. Tra le squadre più blasonate spicca certamente la UAE Team ADQ, la quale schiererà Elisa Longo Borghini, Eleonora Camilla Gasparrini, Erica Magnaldi, Greta Marturano e Silvia Persico.

Attenzione poi alla Canyon// SRAM zondacrypto, in cui figurano la quotata Chiara Consonni e Soraya Paladini. Ai nastri di partenza anche Monica Colonel Trinca, pronta a dire la sua tra le fila della Liv AlUla Jayco. Da non dimenticare poi Marta Cavalli, in lizza al Team Picnic PostNL insieme a Francesca Barale ed Eleonora Ciabocco.

Di seguito tutte le italiane presenti al Giro d’Italia femminile 2025.

GIRO D’ITALIA FEMMINILE 2025: LE ITALIANE IN GARA

UAE TEAM ADQ

LONGO BORGHINI Elisa

GASPARRINI Eleonora Camilla

MAGNALDI Erica

MARTURANO Greta

PERSICO Silvia

AG INSURANCE – SOUDAL TEAM

MASETTI Gaia

AROMITALIA 3T VAIANO

AFFOLATI Irene

BONINI Fanni’

IACCARINO Virginia

BEPINK – IMATRA – BONGIOANNI

CASAGRANDA Andrea

LAPORTA Linda

SEGATO Gaia

VALTULINI Elisa

CANYON//SRAM ZONDACRYPTO

CONSONNI Chiara

PALADIN Soraya

CERATIZIT PRO CYCLING TEAM

FIORIN Sara

FDJ-SUEZ

VIGILIA Alessia

FENIX-DECEUNINCK

CASASOLA Sara

HUMAN POWERED HEALTH

BORGHESI Giada

CIPRESSI Carlotta

MALCOTTI Barbara

RAGUSA Katia

ZANARDI Silvia

ISOLMANT – PREMAC – VITTORIA

ARICI Sofia

CURNIS Valeria

PEPOLI Sara

PIERGIOVANNI Federica

REDAELLI Emma

ROSSATO Beatrice

ZONTONE Asia

LABORAL KUTXA – FUNDACION EUSKADI

ARZUFFI Alice Maria

SILVESTRI Debora

LIV-ALULA-JAYCO

TRINCA COLONEL Monica

ROLAND

GIULIANI Giulia

RUFFILLI Vittoria

VETTORELLO Giorgia

TEAM MENDELSPECK E-WORK

BERNARDI Emma

DE GRANDIS Michela

PREVEDELLO Ilaria

SAVI Prisca

VALLOTTO Giulia

TEAM PICNIC POSTNL

CAVALLI Marta

BARALE Francesca

CIABOCCO Eleonora

TEAM SD WORX – PROTIME

CECCHINI Elena

GUARISCHI Barbara

TOP GIRLS FASSA BORTOLO