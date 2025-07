Giro d’Italia femminile 2025, tappa di oggi Mirano-Monselice: orari, tv, percorso, favorite. Nuova occasione per le ruote veloci

Il Giro d’Italia femminile 2025 è pronto a vivere oggi un’altra emozionante tappa. Dopo la vittoria dell’australiana Sarah Gigante (AG Insurance – Soudal Team) nella quarta frazione, la classifica generale ha subito un nuovo scossone e la maglia rosa è stata conquistata nuovamente da Marlen Reusser (Movistar). Oggi, giovedì 10 luglio, va in scena una quinta tappa sulla carta molto agile, che rappresenterà una nuova occasione per le ruote veloci.

PERCORSO

I 120 chilometri da Mirano a Monselice sono totalmente pianeggianti, con nessuna rilevante difficoltà altimetrica. Il finale di tappa è posto al termine di un circuito di 16.4 chilometri sempre pianeggianti, con delle ultime curve insidiose che porteranno sull’arrivo finale.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA QUINTA TAPPA

Giovedì 10 luglio – Quinta tappa Mirano-Monselice (120 km)

Orario di partenza: 11.45

Orario di arrivo: 14.30 circa

DOVE VEDERE LA QUINTA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA FEMMINILE IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro su Rai Sport dalle 12.05; su Rai 2 dalle ore 14.

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus

Diretta Live testuale: OA Sport

FAVORITE

L’arrivo in volata restringe il parterre delle favorite. Su tutte Lorena Wiebes (Team SD Worx – Protime), già vincitrice della terza tappa, sembra essere la principale indiziata per la vittoria di oggi. L’olandese dovrà però vedersela con l’azzurra Chiara Consonni (CANYON//Sram Zondacrypto), pronta al riscatto. Non è da escludere, per la vittoria finale, neanche l’eterna Marianne Vos (Team Visma Lease a Bike), che proverà a dire la sua.