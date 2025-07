Giro d’Italia femminile 2025, tappa di oggi Forlì-Imola: orari, tv, percorso, favorite. Longo Borghini a caccia del secondo successo consecutivo

Il momento tanto atteso è arrivato. Oggi, domenica 13 luglio, assisteremo all’ultimo atto del Giro d’Italia femminile 2025. La tappa conclusiva della corsa prevede un percorso di 134 km con partenza a Forlì ed arrivo presso l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola.

In occasione della vittoria nel tappone di ieri, Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ) si è presa di prepotenza anche la maglia rosa, vantando adesso un vantaggio di ventidue secondi sulla diretta rivale Marlen Reusser (Movistar Team). Più attardata Sarah Gigante (AG Insurance – Soudal Team), terza ad un minuto e undici secondi. Inutile dire che l’azzurra farà di tutto per difendersi dall’elvetica per vincere la seconda edizione consecutiva dopo il trionfo del 2024.

PERCORSO

Le corridore si appresteranno a vivere un percorso impegnativo di mezza montagna. A seguito di una prima sezione pianeggiante, il tracciato presenterà lo stesso circuito del Campionato del Mondo andato in scena nel 2020. Le protagoniste dovranno percorrerlo per quattro volte, attraversando anche l’ostica salita di Cima Gallisterna oltre che quella di Mazzolano. L’arrivo è invece previsto dentro l’iconico Autodromo Enzo e Dino Ferrari, dove si percorrerà la pista in senso orario. L’ultima curva è situata a 550 metri dal traguardo, anticipato da un lungo rettilineo su asfalto livellato.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA OTTAVA TAPPA

Domenica 13 luglio – Ottava tappa Forlì-Imola (134 km)

Orario di partenza: 10.50

Orario di arrivo: 14.30 circa

DOVE VEDERE L’OTTAVA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA FEMMINILE IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro su Rai Sport dalle 12.45; su Rai 2 dalle ore 14.00.

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus dalle 12:50.

Diretta Live testuale: OA Sport

FAVORITE

Impossibile non citare in prima battuta le contendenti alla vittoria finale, dunque Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ) e Marlene Reusser (Movistar Team). Le caratteristiche del percorso potrebbero tuttavia premiare anche i profili di atlete del calibro di Silke Smulders (Lib AlUla Jayco), Sarah Van Dam (CERATIZIT Pro Cycling Team) e Shirin Van Anrooij (Lidl-Trek).