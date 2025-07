Giro d’Italia femminile 2025, tappa di oggi Castello Tesino-Pianezze: orari, tv, percorso, favorite. Si arriva in salita

Il Giro d’Italia femminile 2025 arriva alla quarta tappa. Una frazione fondamentale per la classifica generale, perchè ci sarà l’atteso primo arrivo in salita e dunque le pretendenti alla classifica generale si daranno battaglia.

PERCORSO

Bisognava aspettare la quarta tappa per trovare il primo arrivo in salita. Da Castello Tesino partirà un percorso ondulato che attraverserà il GPM di terza categoria di Cugnan, per poi affrontare la breve salita di Ca’ del Poggio. Il muro di Santo Stefano anticiperà poi la salita finale di Pianezze (11.2 km al 7% di pendenza media).

ALTIMETRIA

PROGRAMMA TERZA TAPPA GIRO D’ITALIA FEMMINILE

Martedì 8 luglio – Quarta tappa Castello Tesino-Pianezze (142 km)

Orario di partenza: 10.30

Orario di arrivo: 14.30 circa

DOVE VEDERE LA QUARTA TAPPA IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro su Rai Sport HD dalle 12.45; su Rai 2 dalle ore 14.

Diretta streaming: Discovery Plus, Rai Play

Diretta Live testuale: OA Sport

FAVORITE

In casa Italia grande attesa per Elisa Longo Borghini, che punta ad essere protagonista sull’arrivo in salita di Pianezze. Chiaramente ci sarà sfida a distanza con la svizzera Marlen Reusser e l’olandese Anna Van Der Breggen. Da capire come si comporterà anche la belga Lotte Kopecky. Tra le fila azzurre fari puntati anche su Monica Trinca Colonel.