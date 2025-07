Giro d’Italia femminile 2025: Sarah Gigante sorprende tutte a Pianezze, seconda Elisa Longo Borghini. Reusser nuova leader

Il nome che non ti aspetti sul primo vero arrivo in salita del Giro d’Italia al femminile. In quel di Pianezze ad imporsi con uno scatto importante sul finale è l’australiana Sarah Gigante. Successo più importante della carriera per l’atleta classe 2000 della AG Insurance – Soudal Team. A vestire la Maglia Rosa è nuovamente Marlen Reusser (Movistar).

Quattro atlete sono andate in fuga nella prima parte di gara: le due azzurre Eleonora Camilla Gasparrini (UAE Team ADQ) ed Alessia Vigilia (FDJ-Suez), e le olandesi Lorena Wiebes (Team SD Worx-Protime) e Lieke Nooijen (Team Visma – Lease a Bike). Il gruppo però non ha lasciato troppo spazio alle fuggitive, che sono state raggiunte praticamente ai piedi dell’ultima ascesa.

Ritmo importante imposto da Anna van der Breggen in testa al gruppo, a mano a mano è andata a staccare tantissime delle rivali. Tra queste anche la Maglia Rosa Anna Henderson, una delle prime a cedere. A 3 chilometri dal traguardo però l’olandese è stata costretta a cedere dopo l’attacco dell’ex leader della classifica generale Marlen Reusser.

L’elvetica ha fatto la differenza con a ruota Elisa Longo Borghini, Antonia Niedermaier e Sarah Gigante. Proprio quest’ultima è riuscita a lanciare lo scatto giusto, sorprendendo le più attese: allungo di più di un chilometro che l’ha portata trionfante a Valdobbiadene. A 25” Longo Borghini si prende gli abbuoni davanti a Reusser, poi Niedermaier, mentre ottima sesta è Barbara Malcotti.