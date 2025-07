Giro d’Italia femminile 2025: Marlen Reusser vince la cronometro a Bergamo. Elisa Longo Borghini terza

È svizzera la prima Maglia Rosa del Giro d’Italia femminile 2025. Era la grande favorita e non ha tradito le attese: Marlen Reusser si è imposta nella cronometro individuale che ha aperto la Corsa Rosa numero 36. In quel di Bergamo l’atleta della Movistar ha messo un primo tassello importante verso la conquista del titolo, andando a vestire ovviamente subito il simbolo del primato.

Due volte seconda ai Mondiali delle prove contro il tempo, Reusser è una specialista vera e propria: dominio per lei lungo i 14,2 chilometri sulle strade della città lombarda. Tempo finale di 17’22” alla velocità media di 49.060 km/h.

Deve arrendersi Lotte Kopecky: la belga della Team SD Worx – Protime ha chiuso a 12” di ritardo e con gli abbuoni proverà a prendersi la Maglia Rosa nei prossimi giorni. Terza posizione per la campionessa uscente: eccellente performance a cronometro per Elisa Longo Borghini, ultima a partire, 16” di ritardo per l’atleta della UAE Team ADQ. Occhio anche alla veterana Anna van der Breggen, quinta a 20”.

In casa Italia da sottolineare anche le performance di Alessia Vigilia (FDJ – SUEZ), ottava, e Monica Trinca Colonel (Liv AlUla Jayco), nona al traguardo.