Giro d’Italia femminile 2025: Elisa Longo Borghini cerca il bis. Le avversarie da temere

L’anno scorso si è esaltata ed è andata a prendersi un trionfo spettacolare, che ha arricchito ancor di più un palmares già pieno di successi. Quest’anno va a caccia del bis, con la nuova squadra: Elisa Longo Borghini vuole ripetere l’impresa al Giro d’Italia femminile, ovviamente di nuovo con il Tricolore sulle spalle.

L’azzurra della UAE Team ADQ parte con i favori del pronostico nella Corsa Rosa che scatterà da Bergamo ed arriverà ad Imola. Non sarà però facile: rispetto alla passata stagione, infatti, la piemontese si troverà davanti qualche rivale ancor più agguerrita.

La battaglia nel 2024 è stata contro la clamorosa Lotte Kopecky, un’atleta nata velocista e diventata allrounder. La belga sarà al via anche quest’anno e proverà nuovamente a conquistare un Grande Giro. Stessa squadra, SD Worx – Protime, per la veterana Anna van der Breggen: tornata in gara dopo cinque anni di stop si è rimessa in gioco e sembra ancora una ragazzina. 35 anni, quattro giri vinti in carriera: va per la cinquina.

Occhio anche dalla Svizzera: Marlen Reusser ha tutte le carte in regola per fare la differenza, magari sfruttando anche la cronometro iniziale di Bergamo dove potrebbe accumulare secondi importanti e in salita non parte battuta.