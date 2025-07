Giro di Vallonia 2025: clamorosa vittoria in volata per il 2005 Davide Donati

Dopo Jonathan Milan, che si è aggiudicato due tappe al Tour de France e anche la Maglia Verde a Parigi, ecco che un nuovo velocista italiano si sta affacciando nel World Tour e può far sognare il Tricolore. Nella terza tappa del Giro di Vallonia, chiusa con arrivo in volata ad Antoing, è arrivata la prima vittoria da professionista per Davide Donati.

Classe 2005, vincitore del GP della Liberazione nella passata stagione, il lombardo della Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies si è già affacciato tra i professionisti alla Settimana Coppi e Bartali, chiudendo secondo nell’ultima tappa a Forlì.

In terra belga è riuscito a prendersi un successo spettacolare trionfando in uno sprint ristretto davanti a velocisti di gran qualità come Milan Fretin (Cofidis), Anders Foldager (Team Jayco AlUla) e Corbin Strong (Israel – Premier Tech).

La vittoria odierna può significare molto anche in ottica professionismo: l’obiettivo potrebbe essere quello di passare già nella prossima stagione tra i grandi.