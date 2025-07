Ginnastica ritmica: Sofia Raffaeli, Tara Dragas e le Farfalle tornano in gara. Ultimo test per i Mondiali

Sofia Raffaeli, Tara Dragas e le Farfalle torneranno in gara nel weekend del 25-27 luglio, quando andrà in scena una tappa della World Challenge Cup (il secondo circuito internazionale itinerante per importanza della ginnastica ritmica). La fuoriclasse marchigiana è reduce dalla vittoria nel concorso generale individuale che ha animato la prova conclusiva della Coppa del Mondo andata in scena a Milano, mentre la squadra si era fermato all’ottavo posto nell’all-around e poi aveva prevalso con i cinque cerchi.

Il bronzo olimpico sarà affiancato dal talento friulano, che al Forum di Assago ha vinto una finale di specialità per la prima volta in carriera ai massimi livelli internazionali. Le Farfalle saranno Laura Paris, Giulia Segatori, Chiara Badii, Sofia Sicignano, Laura Golfarelli, Lorjen D’Ambrogio. Il test previsto a Cluj-Napoca (Romania, nel cuore della Transilvania) sarà decisamente importante in termini tecnici: sarà infatti l’ultima uscita agonistica prima dei Mondiali, che si disputeranno a Rio de Janeiro (Brasile) dal 20 al 24 agosto.

CONVOCATE ITALIA WORLD CHALLENGE CUP CLUJ-NAPOCA

INDIVIDUALISTE: Sofia Raffaeli, Tara Dragas.

GRUPPO: Laura Paris, Giulia Segatori, Chiara Badii, Sofia Sicignano, Laura Golfarelli, Lorjen D’Ambrogio.