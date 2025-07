Ginnastica ritmica, Sofia Raffaeli e le Farfalle per illuminare la Coppa del Mondo a Milano

La Coppa del Mondo 2025 di ginnastica ritmica giunge al suo epilogo: l’ultima tappa del massimo circuito internazionale itinerante andrà in scena al Forum di Assago-Milano nel weekend del 18-20 luglio. Sarà il capoluogo lombardo a ospitare l’appuntamento che proietterà verso i Mondiali, previsti tra un mese a Rio de Janeiro (Brasile). L’Italia punta a essere grande protagonista di fronte al proprio pubblico, potendo schierare le proprie individualiste di punta e le Farfalle.

Sofia Raffaeli aveva vinto l’appuntamento pasquale di Coppa del Mondo, imponendosi nel concorso generale individuale a Baku e poi chiudendo al quarto posto agli Europei. La fuoriclasse marchigiana, bronzo ai Giochi di Parigi 2024, incrocerà le sue grandi rivali: la tedesca Darja Varfolomeev (Campionessa Olimpica); l’astro nascente ucraino Taisiia Onofriichuk, le bulgare Stiliana Nikolova ed Eva Brezalieva. Sarà in gara anche Tara Dragas, eccellente quinta in ambito continentale e desiderosa di confermarsi ai vertici planetari.

Le Farfalle stanno proseguendo il loro lavoro di crescita dopo il cambio di allenatrice: ci sarà Mariela Pashalieva a guidare la squadra, all’interno della quale ci sono stati degli avvicendamenti dopo gli Europei. Sono state confermate Laura Paris, Giulia Segatori, Chiara Badii e Sofia Sicigliano, Laura Golfarelli prenderà il posto di Serena Ottaviani, mentre Alexandra Naclerio è infortunata e sarà rimpiazzata dall’esordiente Lorjen D’Ambrogio.

Sono iscritte diciassette formazioni, le azzurre incroceranno in particolar modo Cina, Brasile, Israele e Ucraina, mentre Bulgaria e Spagna non saranno della partita. Si tratterà di un test importante per la nostra Nazionale, chiamata ad affinare i propri esercizi per poi essere protagonista in occasione dell’appuntamento più importante della stagione post-olimpica. Il programma a Milano: venerdì la prima metà die due all-around e sabato la seconda parte, domenica le finali di specialità (prove non previste ai Giochi).