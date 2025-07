Ginnastica ritmica, Sofia Raffaeli e Claudia Mancinelli si separano: nuovo ruolo per l’allenatrice, l’azzurra cambia sede

Le strade di Sofia Raffaeli e Claudia Mancinelli si separano. La fuoriclasse marchigiana, medaglia di bronzo nel concorso generale individuale alle Olimpiadi di Parigi 2024, non sarà più seguita dalla tecnica che la accompagna nella propria attività agonistica dall’estate 2023, quando Julieta Cantaluppi lasciò il Bel Paese. Il sodalizio era iniziato poco prima dei Mondiali di Valencia, dove il ribattezzato Vulcano di Chiaravalle conquistò la medaglia d’argento sul giro completo presentandosi in terra spagnola da iridata in carica.

Sono stati raggiunti traguardi storici per il Bel Paese, mai toccati in precedenza alle nostre latitudini. L’atleta e l’allenatrice erano insieme poche settimane fa agli Europei di Tallinn, dove la 21enne ha concluso l’all-around al quarto posto e ha poi conquistato due medaglie nelle finali di specialità (prove non previste ai Giochi, argento con il cerchio e bronzo con le clavette). Il motivo della separazione è presto detto: la Federazione Ginnastica d’Italia ha offerto un altro ruolo a Claudia Mancinelli.

L’allenatrice diventerà infatti la responsabile del Centro di Attività Territoriale (CAT) di Roma, dove avrà l’opportunità di lavorare e far crescere le promesse della disciplina: “Ringrazio la FGI per questa opportunità. Dopo aver già creduto in me chiedendomi di lavorare con Sofia per oltre due anni, ora la Federazione mi dà la possibilità di crescere nuovi profili, in una città, Roma, che è sempre stata la mia seconda casa, dopo Fabriano. Ringrazio la società di Fabriano e specialmente Sofia per la straordinaria e indimenticabile avventura vissuta insieme, tesoro prezioso che custodirò per sempre nel cuore. Spero che al CAT vengano tante bambine e di trovare altri talenti da portare in futuro in Nazionale”.

Sofia Raffaeli si sposterà così da Fabriano all’Accademia Internazionale di Desio (dove si allenano anche le Farfalle) e sarà seguita dallo staff tecnico delle individualiste. Prossimi appuntamenti agonistici: la tappa di Coppa del Mondo a Milano (18-20 luglio) e soprattutto i Mondiali, previsti a Rio de Janeiro (Brasile) dal 20 al 24 agosto.