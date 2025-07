Ginnastica ritmica, Sofia Raffaeli da favola: vince l’all-around di Coppa del Mondo, apoteosi azzurra a Milano

Sofia Raffaeli ha firmato un’altra strabiliante magia e ha saputo incantare il Forum di Assago dall’alto della sua proverbiale classe, della sua eleganza sopraffina e del talento senza limiti. La fuoriclasse marchigiana ha vinto il concorso generale individuale che ha animato l’ultima tappa della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica, mandando in visibilio il pubblico di Milano e regalandosi il secondo trionfo stagionale nel massimo circuito internazionale itinerante.

Il bronzo olimpico di Parigi 2024 si trovava già in testa a metà gara e oggi ha completato l’opera, replicando l’affermazione ottenuta la domenica di Pasqua a Baku. L’azzurra ha dettato legge con il punteggio complessivo di 118.250: dopo il 29.950 al cerchio e il 29.30 alla palla nella giornata di ieri, la 21enne ammaliato con le clavette (29.950) e con il nastro (29.050), rintuzzando così il tentativo di rimonta da parta della tedesca Darja Varfolomeev.

La Campionessa Olimpica ha chiuso in seconda posizione con il riscontro di 117.450 (oggi 30.100 e 29.750), inchinandosi al cospetto della nostra portacolori, che non ha commesso grossi errori nei quattro esercizi e che è sembrata in grande sintonia con gli attrezzi quando manca un mese ai Mondiali di Rio de Janeiro: si ripeterà il duello che ha animato le rassegne iridate del 2022 e del 2023, spartite equamente dalle due stelle del panorama globale?

Terzo posto per l’ucraina Taisiia Onofriichuk (114.150), Campionessa d’Europa che alza al cielo il trofeo generale grazie alla grande continuità inscenata nelle varie prove del circuito (ad esempio Raffaeli era finita nelle retrovie a Sòfia e aveva saltato la trasferta di Tashkent). Fantastica quinta piazza per Tara Dragas (110.500, oggi 28.650 e 27.400) alle spalle della bulgara Stiliana Nikolova (112.550). Si tornerà in pedana domani per le finali di specialità (prove non previste ai Giochi).