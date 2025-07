Ginnastica ritmica, Italia trionfale in Coppa del Mondo: Raffaeli, Dragas e le Farfalle vincono a Milano

Italia in grande spolvero nella giornata che ha chiuso l’ultima tappa della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica, evento di passaggio in vista dei Mondiali che si disputeranno a fine agosto in quel di Rio de Janeiro (Brasile). Sofia Raffaeli ha strabiliato il pubblico del Forum di Assago, dopo che ieri aveva trionfato nel concorso generale individuale (secondo affermazione sul giro in questa stagione nell’ambito del massimo circuito internazionale itinerante).

La fuoriclasse marchigiana ha infatti vinto la prima finale di specialità di questa intensa domenica, dettando legge al cerchio con il punteggio di 30.100. L’azzurra ha prevalso in questo evento non previsto alle Olimpiadi, lasciandosi alle spalle l’ucraina Taisiia Onofriichuk (30.000) e la bulgara Stiliana Nikolova (29.450). Il bronzo olimpico sul giro completo ha poi commesso una sbavatura con la palla e si è fermata in quinta posizione con il riscontro di 29.300.

A brillare con la sfera è stata una magica Tara Dragas, quinta nell’all-around a Milano e oggi splendida terza in questo atto conclusivo con il punteggio di 29.400. Si tratta del secondo podio in carriera in Coppa del Mondo per la meravigliosa friulana, ormai una garanzia anche in campo interazionale come ha dimostrato agli Europei. Stoccata della tedesca Darja Varfolomeev, Campione Olimpica di Parigi 2024 che ha prevalso con 30.300 davanti alla bulgara Stiliana Nikolova.

Tara Dragas si è poi regalata la prima vittoria in carriera nel massimo circuito, trionfando al nastro con un perentorio 28.800 avanti a Onofriichuk (28.250) e alla cipriota Vera Tugulokova (28.150). Per Raffaeli anche la seconda piazza alle clavette (28.850) tra Nikolova (29.400) e la cinese Zilu Wang (28.800). Grande gioia anche per le Farfalle, che avevano steccato l’all-around concludendo in ottava posizione. Le azzurre hanno infatti trionfato con i cinque cerchi con il punteggio di 25.450, distanziando la Polonia (25.200) e il Giappone (24.900).