Furto al Tour de France: rubate le biciclette della Cofidis, “mostrate senso di responsabilità”

La Cofidis ha subito un grave furto durante la notte al Tour de France: ben undici biciclette sono state rubate alla formazione transalpina. Lo sportello del camion officina è stato forzato e i ladri si sono impossessati dei mezzi, causando un grave danno economico alla squadra di livello World Tour.

Ci sono state delle conseguenze anche a livello agonistico, visto che i ciclisti si sono visti privati di alcune bici di riferimento, che fortunatamente verranno rimpiazzate in tempi rapidi vista la vicinanza del quartier generale. La polizia ha aperto un’indagine durante la mattinata odierna, alla vigilia dell’inizio della seconda frazione della Grande Boucle.

Cofidis ha scritto sui social: “Sabato sera, il team Cofidis è stato vittima di un furto con scasso. Lo sportello del camion-officina è stato forzato e undici delle nostre biciclette LOOK Cycle sono state rubate nonostante le misure di sicurezza in atto. Gli agenti di polizia sono arrivati ​​in hotel la mattina per osservare la scena e avviare le indagini. Il team Cofidis condanna fermamente questo atto di inciviltà e invita i responsabili a mostrare senso civico e senso di responsabilità“.