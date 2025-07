Francesco Maestrelli vince il Challenger di Brasov! Che scalata nel ranking ATP

Francesco Maestrelli ha vinto il Challenger di Brasov, imponendosi sulla terra rossa della località rumena con il punteggio di 7-6(7), 6-4 nella finale contro il francese Luka Pavlovic. Il cammino del tennista italiano era incominciato con il successo in rimonta contro il brasiliano Felipe Meligeni Alves (testa di serie numero 1 del tabellone), poi ha regolato il bulgaro Alexander Donski, il tedesco Marko Topo e il francese Tom Paris prima dell’affermazione odierna.

Il 22enne toscano ha conquistato il secondo Challenger della stagione dopo quello di Francavilla al Mare un paio di mesi fa, quando tornò a ruggire a tre anni di distanza dal trionfo di Verona a cui erano seguite le finali perse a Montechiarugolo nel 2023 e a Rovereto nel 2024. Bel successo sul mattone tritato e splendido rilancio nel ranking ATP: 55 posizioni scalate in una settimana e 182mo posto con 301 punti all’attivo (potrebbe superarlo il britannico Jan Choinski in caso di vittoria a Troyes). Per il momento non ha ancora giocato un incontro a livello ATP nel 2025, l’ultima apparizione a certi livelli risale allo scorso anno quando si fermò al terzo turno delle qualificazioni al Roland Garros.

Attenzione alla scalata perché nel resto della stagione ci saranno soltanto un centinaio di punti da difendere, dunque il nostro portacolori potrebbe rendersi protagonista di una risalita davvero interessante nei prossimi mesi. Francesco Maestrelli ha prevalso sul numero 241 della graduatoria internazionale dopo due ore e quattro minuti di grande battaglia, annullando tre break point nei primi tre game del parziale d’apertura e un set-point nel tie-break. Nella seconda frazione ha evitato di farsi strappare il servizio nel quarto gioco, ha concretizzato l’unica palla break avuta nel settimo game e si è involato verso il successo.