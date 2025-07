Francesco Bagnaia amaro: “Faccio fatica in frenata, era il mio punto forte. Oggi meglio nel finale”

Francesco Bagnaia prova a guardare al bicchiere mezzo pieno al termine del Gran Premio della Cechia, dodicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sullo splendido scenario del tracciato di Brno il pilota del team Ducati Factory ha chiuso in quarta posizione, mancando dunque il podio, ma ha visto spunti interessanti, specialmente nella seconda parte della corsa. Dopo un avvio in sofferenza, infatti, “Pecco” ha saputo cambiare marcia, recuperando parecchio e dimostrando di avere una buona versione della GP25 a disposizione.

La gara è stata vinta, nemmeno a dirlo, da Marc Marquez che ha preceduto Marco Bezzecchi per 1.7, mentre ha completato il podio Pedro Acosta a 3.3. Quarta posizione proprio per Pecco Bagnaia a 3.8, quinta per Raul Fernandez a 10.0, sesta per Fabio Quartararo a 11.0, quindi settimo Jorge Martin a 15.8, ottavo Fermin Aldeguer a 16.7, nono Brad Binder a 17.3 con Pol Espargarò a 18.1 che completa la top10.

Al termine della gara odierna il pilota due-volte campione del mondo ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Dall’inizio dell’anno lamento problemi in staccata e ingresso di curva. Di solito ero uno dei migliori in quello, ora sono uno dei più facile da superare. Freno piano per fare percorrenza altrimenti rischio di andare lungo. La gara odierna? Nel finale riuscivo a gestire meglio la trazione, mentre in frenata ero sempre uguale”.

Pecco prosegue nel suo racconto: “Abbiamo tempo. Conosciamo bene il progetto, anche se quest’anno non mi sembra di conoscerlo al massimo. Il DNA della moto non si adatta alla mia richiesta all’anteriore. Non devo fare altro che tenere duro recuperare su Alex Marquez e migliorare fino alla fine dell’anno”.