FOCUS SPECIALE MONDIALI. Italia da URLO nella 4×100 Mista! Stati Uniti CLAMOROSAMENTE FUORI!

Nella prima sessione della 4ª giornata succede di tutto! L’Italia conquista la finale della 4×100 mista mista con il miglior tempo assoluto, mentre arrivano eliminazioni shock: Stati Uniti fuori, così come Germania e Francia!

Nei 100 stile libero, delusione per Carlos D’Ambrosio, che non è stato bene e non supera il turno. Avanza invece Manuel Frigo, che sarà fondamentale anche per le staffette miste.

Nei 200 misti, avanti Alberto Razzetti, mentre si ferma Massimiliano Matteazzi. Il miglior crono è dello francese Marchán, al debutto mondiale.