Florian Lipowitz: “Bisogna evitare le cadute. Sarei contento se Roglic salisse sul podio”

Nel giorno che segna la ripresa della corsa dopo l’ultima pausa non mancano le grandi emozioni. Valentin Paret-Peintre della Soudal Quick-Step conquista la sedicesima tappa del Tour de France 2025, la Montpellier-Mont Ventoux di 171,5 chilometri. Il corridore transalpino si aggiudica al successo battendo allo sprint l’irlandese Ben Healy della

EF Education – Easypost. Conclude la sua prova in terza posizione il colombiano Santiago Buitrago della Bahrain-Victorious.

Tadej Pogacar resiste ai sistematici attacchi del danese Jonas Vingegaard che, con almeno quattro accelerazioni, prova a metterlo in difficoltà e nel finale lo stacca guadagnando altri due secondi. Lo sloveno guida la classifica generale con 4’15 sull’alfiere della Team Visma | Lease a Bike e 9’03’’ su Florian Lipowitz.

L’alfiere della Red Bull – BORA – hansgrohe tiene il passo dei migliori, si stacca solo nel momento in cui inizia lo scontro titanico tra i primi due della classe e arriva al traguardo in decima posizione perdendo 1’10’’ nei confronti del leader della graduatoria. Il tedesco consolida così la terza posizione in classifica, aumenta il vantaggio nei confronti dei diretti rivali e sembra in netto vantaggio per la conquista del gradino più basso del podio.

Lipowitz analizza così la giornata odierna: “ Da qui a quel momento può ancora succedere molto, ma siamo sulla strada giusta. Ora si tratta di evitare cadute. Forse potremo riposarci un po’ nella tappa pianeggiante di mercoledì. Non mi importerebbe affatto se lui arrivasse terzo e io no. Sono arrivato al Tour senza aspettative. Non ho mai sentito la pressione di dover fare bene. Con lui era diverso. Quindi sarei davvero contento per lui se salisse sul podio”.