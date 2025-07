Flavio Cobolli trova il n.281 del mondo a Wimbledon: la favola di Pinnington Jones

Flavio Cobolli si è guadagnato a suon di risultati negli ultimi mesi l’ingresso tra le 32 teste di serie a Wimbledon 2025, un vantaggio non indifferente che ha reso sicuramente più agevole il percorso dell’azzurro almeno nei primi due turni dei Championships. L’azzurro, n.22 del seeding, ha battuto nettamente al primo turno il qualificato kazako Beibit Zhukayev (n.247 ATP) e ora attende ai trentaduesimi di finale una wild card locale.

Nello specifico si tratta di Jack Pinnigton Jones, inglese classe 2003 che occupa attualmente la 281ma posizione della classifica mondiale (è il suo best ranking) ed è reduce da un clamoroso successo in tre set sull’argentino Tomas Martin Etcheverry (n.53 al mondo) al debutto assoluto in un main draw di uno Slam dopo aver ricevuto l’invito dagli organizzatori per il tabellone principale.

Il nativo di Kingston upon Thames vanta una sola finale a livello Challenger, raggiunta poche settimane fa sempre sull’erba a Ilkley, mentre nel circuito maggiore ha giocato una sola partita perdendo con il portoghese Nuno Borges in quel di Eastbourne. Pinnington Jones può essere già soddisfatto del suo torneo e farà un grande balzo nel ranking mondiale, avvicinandosi alla top200, ma a questo punto proverà a prolungare la sua favola andando a caccia di una nuova impresa contro Cobolli.