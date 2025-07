Flavio Cobolli sfrutta l’occasione e vola al terzo turno di Wimbledon. Vittoria agevole con Pinnington Jones

Flavio Cobolli non spreca l’occasione ed accede per la prima volta in carriera al terzo turno di Wimbledon (traguardo ora raggiunto in tutti gli Slam). Il romano ha superato in tre set il britannico Jack Pinnington Jones, numero 281 della classifica mondiale, con il punteggio di 6-1 7-6 6-2 in un’ora e cinquantacinque minuti di gioco. Cobolli attende ora il vincente del match tra il ceco Jakob Mensik, testa di serie numero quindici, e lo statunitense Marcos Giron. Con questo successo inoltre il romano si avvicina sempre di più alla Top-20 del ranking mondiale, portandosi al momento al numero 23.

Una prestazione abbastanza solida quella di Cobolli, che ha concluso con il 65% di punti vinti quando ha servito la prima ed il 69 con la seconda, rispetto al 37% dell’avversario. Il romano ha messo a segno 38 vincenti contro i 16 di Pinnington Jones, che ha commesso qualche errore non forzato in più (34 contro 31).

Il primo set è un monologo di Cobolli, che fa valere la classifica ed il maggior talento. Il romano strappa subito in apertura il servizio al britannico, che commette anche doppio fallo sulla palla break. L’azzurro domina completamente il match e raddoppia il break di vantaggio nel quinto gioco, chiudendo con un meraviglioso rovescio lungolinea. Pinnington Jones non riesce a trovare delle contromisure e Cobolli trova anche il terzo break nel settimo gioco, prendendosi così il set per 6-1.

Cobolli tiene un delicatissimo turno di servizio in apertura di secondo set e poi salva anche una palla break nel quinto gioco. Scampato il pericolo il romano riesce a trovare il break nel game successivo, con Flavio che comanda benissimo con il dritto. Sembra essere un altro set abbastanza agevole per l’azzurro ed invece Pinnington Jones reagisce anche un po’ a sorpresa nel nono game. Il britannico annulla un set point e poi trova il controbreak, sfruttando l’errore di dritto dell’azzurro. Si scivola al tie-break con Pinnington Jones che scappa sul 3-0, ma subisce la rimonta di Cobolli che vince al secondo set point per 8-6.

Sulla scia del doppio set di vantaggio, Cobolli parte benissimo nella terza frazione e trova il break in apertura, con un altro doppio fallo da parte di Pinnington Jones. Il romano non concede nulla nei propri turni di servizio ed è perfetto in risposta nel settimo game, quando riesce a strappare a zero la battuta all’avversario. Questo è il game che fa calare il sipario sul match, con Cobolli che si impone per 6-2 e stacca il biglietto per il terzo turno.