Flavio Cobolli regola in due set Yoshihito Nishioka e approda agli ottavi di finale a Washington

Buona la prima per Flavio Cobolli. Il tennista italiano (n.18 del mondo) si è imposto nel secondo turno dell’ATP500 di Washington (USA) contro il giapponese Yoshihito Nishioka (n.89 del ranking) con il punteggio di 6-2 7-6 (3) in 1 ora e 23 minuti di gioco. Sull’hard court americano, un match ben gestito da Cobolli, specie nel primo set, dove ha fatto vedere i suoi grandi miglioramenti in ogni aspetto del proprio tennis. A inizio secondo parziale un piccolo calo, ma ottima reazione e al tie-break grande lucidità. Ottavi di finale conquistati, quindi, e prossima sfida contro l’americano Frances Tiafoe.

Nel primo set Flavio è il primo a prendersi il break, sfruttando qualche errore di troppo di Nishioka in manovra. Il servizio va però a corrente alternata e consente al giapponese di conquistare il contro-break. L’azzurro si rimette subito a lavorare in risposta e nuovo strappo nel quinto gioco. La battuta continua a essere balbettante, ma Flavio tiene botta e cancella due palle del nuovo contro-break nel game successivo. Il nipponico subisce il colpo dal punto di vista mentale e perda malamente il turno al servizio del settimo gioco, permettendo al giocatore italiano di chiudere sul 6-2.

Nel secondo set il tennista romano incappa in un brutto secondo game che permette e Nishioka va avanti 3-0. Cobolli prova a resettare e in risposta si fa sentire nel quinto gioco, recuperando il break di ritardo. Entrambi concedono poco nei turni in battuta successivi e il tie-break è la logica conseguenza. L’azzurro fa la differenza con la profondità dei propri colpi, leggendo con grande attenzione la situazione. Al servizio arrivano anche degli ace, che valgono il punto esclamativo sul 7-3.

Leggendo le statistiche, da sottolineare i citati ace in doppia cifra (10), l’82% dei punti vinti con la prima di servizio in campo e il rapporto vincenti/gratuiti pari a 26/34 rispetto al 12/34 del giapponese. In vista del confronto con Tiafoe, Flavio dovrà alzare la percentuale di prime in campo (55%) e avere un rendimento con la seconda più efficace (41%).