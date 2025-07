Flavio Cobolli è un gladiatore! Vince la battaglia con Auger-Aliassime e porta l’Italia sull’1-1 nella finale di Hopman Cup!

Flavio Cobolli tiene in vita le speranze azzurre e batte in rimonta Felix Auger-Aliassime, portando l’Italia sull’1-1 contro il Canada nella finale di Hopman Cup 2025, in corso di svolgimento sul cemento della Fiera del Levante a Bari. Il romano, reduce dal quarto di finale a Wimbledon e ancora imbattuto questa settimana in singolare, si è imposto per 6-7 7-5 10-8 dopo oltre due ore di battaglia rendendo decisivo l’incontro di doppio misto (Cobolli/Bronzetti contro Auger-Aliassime/Andreescu) che andrà in scena a breve per l’assegnazione del trofeo.

Partenza lanciata di Cobolli, che fa subito il break volando sul 3-0 a inizio primo set e accendendo il caloroso pubblico pugliese. Auger-Aliassime reagisce e ottiene il contro break, pareggiando i conti sul 3-3, poi strappa nuovamente la battuta al romano nel nono game e va avanti 5-4. L’azzurro si salva in extremis e toglie il servizio al canadese, poi si procura anche due set point nel tie-break (il primo dei due anche in battuta) ma alla fine cede 9-7.

Spalle al muro, il numero 19 ATP paga dazio anche nelle fasi iniziali del secondo set e si ritrova in svantaggio 4-1. A quel punto però Auger-Aliassime comincia a concedere qualcosa e Cobolli ne approfitta, recuperando il break e agganciando il nordamericano sul 4-4, per poi effettuare il sorpasso definitivo strappando la battuta all’avversario anche sul 5-5 e chiudendo i conti poi in scioltezza per 7-5.

Si va dunque al match tie-break, con Flavio che continua a macinare punti sulle ali dell’entusiasmo e si porta sul 4-1. Auger-Aliassime ha un ultimo sussulto d’orgoglio e firma un clamoroso parziale di 5-0 che lo proietta in vantaggio per 6-4, ma l’azzurro non molla e ribalta ancora una volta la situazione vincendo cinque degli ultimi sei punti e trionfando con lo score di 10-8 per il tripudio degli spettatori locali.