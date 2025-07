Flavio Cobolli chiude Wimbledon tra i primi 20 del mondo! Gli scenari e i punti da difendere fino agli US Open

Flavio Cobolli è stato eliminato dal serbo Novak Djokovic nei quarti di finale del torneo di singolare maschile di Wimbledon 2025: l’azzurro, che lo scorso anno si era fermato al secondo turno, dovrà scartare dunque nel ranking ATP 50 punti lunedì 14 luglio, ma ne ha guadagnati 400, scalando posizioni in classifica.

L’azzurro, che lunedì 30 giugno occupava la 24ma posizione in classifica, guadagna ben 5 posizioni, salendo da 2035 a quota 2385, ritoccando il best ranking e portandosi in 19ma posizione. Cobolli, dunque, lunedì prossimo entrerà per la prima volta in carriera tra i primi 20 del mondo.

L’azzurro tornerà in campo nel torneo di Washington, non disputando la parentesi sulla terra battuta europea: l’azzurro perderà nelle prossime settimane i 50 punti di Amburgo 2024, in luogo del quale recupererà i 25 punti del Challenger di Phoenix 2025, mentre i 25 punti di Umago 2024 non rientrano tra i migliori 19 tornei dell’azzurro.

Cobolli proprio a Washington dovrà difendere la finale dello scorso anno, anche se la diversa collocazione in calendario del torneo consentirà all’azzurro di tenere per una settimana i due tornei statunitensi nel conteggio. Il tennista italiano, poi, dovrà difendere 50 punti in Canada, 100 a Cincinnati ed altri 100 agli US Open.

RANKING ATP FLAVIO COBOLLI

Ranking lunedì 30 giugno: 2035 punti, 24° posto.

Ranking lunedì 14 luglio: 2385 punti, 19° posto.

PUNTI DA DIFENDERE FINO AGLI US OPEN 2025

2024/07/15 Hamburg R16 50 2025/07/21 (Recupera i 25 punti del Challenger di Phoenix 2025)

2024/07/22 Umag R16 25 2025/07/28 (Non compreso tra i migliori 19 tornei)

2024/07/29 Washington F 330 2025/08/04

2024/08/05 ATP Masters 1000 Canada R32 50 2025/08/11

2024/08/12 ATP Masters 1000 Cincinnati R16 100 2025/08/18

2024/08/26 US Open R32 100 2025/09/08

Punti da difendere fino al termine degli US Open: 630