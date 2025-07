Flavia Pennetta su Jannik Sinner: “Ha ancora le scorie della finale di Parigi, ma potrebbe essere un vantaggio a Wimbledon”

Trasformare le lacrime in sorrisi. È questo probabilmente il vero obiettivo che dovrà centrare Jannik Sinner a Wimbledon. La finale persa a Parigi contro lo spagnolo Carlos Alcaraz è stata un duro colpo per l’altoatesino, vicinissimo al traguardo, sfumato poi in un match epico e dall’esito favorevole all’iberico.

A esserne convinta è Flavia Pennetta, vincitrice degli US Open 2015 e attualmente commentatrice su Sky Sport, seguendo il torneo di Wimbledon. “Secondo me non ha ancora bruciato le scorie della delusione del Roland Garros ma di sicuro quella sconfitta contro Alcaraz è tutta benzina“, le prime parole Pennetta.

“Deve accendere un fuoco dentro di lui per provare subito a trovare una rivincita a poche settimane di distanza da quel pesante ko. Il tennis è uno sport che, al contrario di altri, dà subito la possibilità di riscatto. In altre discipline devi aspettare anche due o tre anni per avere un’occasione per riprovarci, nel tennis invece i tornei importanti sono uno dopo l’altro e questo è un vantaggio anche per Jannik“, la convinzione di Flavia.

Ex tennista pugliese che poi si è goduta lo spettacolo del primo turno in cui Alcaraz ha affrontato suo marito, Fabio Fognini, in un match straordinario per contenuti tecnici e in cui il ligure ha messo in mostra le sue qualità tecniche fuori dal comune, costringendo il n.2 del mondo al quinto set: “Non bisogna mai entrare in campo da sconfitti perché questo sport una chance te la dà sempre, si è visto anche con Fabio. Cosa ha imparato Carlos dalla sfida con Fognini? Penso che si porterà dietro il fatto di non sottovalutare nessuno. Forse non si aspettava di trovare Fabio così apposto fisicamente, non pensava che potesse durare così tanto. Forse credeva che mio marito avesse un’ora e mezza di autonomia prima di crollare, invece non è stato così“.