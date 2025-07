Filippo Ganna tranquillizza: “Sto bene, un po’ di dolore a collo e testa”

Filippo Ganna si è ritirato nel corso della prima tappa del Tour de France 2025: il due volte Campione del Mondo a cronometro, reduce dal successo nella prova contro il tempo che ha messo in palio il tricolore, è caduto quando mancavano 130 km al traguardo, è rientrato, ma poi è sceso dalla bici e ha abbandonato la Grande Boucle a 70 km dall’arrivo.

Il piemontese della INEOS Grenadier aveva riportato una forte botta e si sono presentati i sintomi di un trauma cranico, che hanno convinto la squadra britannica a fermarlo. Un vero peccato considerando la buona forma del primatista dell’ora, che si era presentato in terra transalpino con la speranza di imporsi nelle prove contro il tempo e di cercare qualche fuga da lontano.

Filippo Ganna ha pubblicato un video sui propri profili social e ha voluto tranquillizzare gli appassionati: “Ciao ragazzi, volevo dirvi che sto bene, a parte un po’ di dolore al collo e alla testa dopo la caduta di ieri. Ringrazio lo staff medico della corsa e della mia squadra per l’assistenza che mi hanno dato. Adesso sono pronto per viaggiare verso casa, recuperare e cominciare a prepararmi per la prossima corsa. Ci vediamo!“.